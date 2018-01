Sodišče EU-ja proti preverjanju spolne usmerjenosti prosilcev za azil

Države Unije prosilca ne morejo več nemudoma vrniti v državo vstopa

25. januar 2018 ob 16:08,

zadnji poseg: 25. januar 2018 ob 16:15

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Države Evropske unije se o prošnjah za azil ne smejo odločati zgolj na podlagi psiholoških testov za ugotavljanje spolne usmerjenosti prosilcev za azil, saj gre za nesorazmeren poseg v zasebnost, je razsodilo Sodišče EU-ja.

Gre za "nesorazmeren poseg v zasebno življenje prosilca za azil", ki svojo prošnjo za azil zagovarja s trditvijo, da je bil domovino prisiljen zapustiti zaradi svoje spolne usmerjenosti, poroča Politico.

Sodišče je odločitev sprejelo na primeru nigerijskega državljana, ki je leta 2015 zaprosil za azil v madžarskem mestu Szeged, pri čemer se je skliceval na pregon v Afriki in na Bližnjem vzhodu zaradi spolne usmeritve, poroča Deutsche Welle. Istospolna usmerjenost je v Nigeriji prepovedana, na nekaterih severnih območjih države pa se kaznuje s kamenjanjem do smrti.

Madžarske oblasti so za Nigerijca odredile psihološki test, v katerem je moral narisati nekaj podob in opraviti Rorschachov test, na podlagi katerega so ugotovile, da ni istospolno usmerjen, in mu prošnjo zavrnile.

Države si lahko pri odločanju o prošnjah za azil še naprej pomagajo s pomočjo strokovnjakov, kot so na primer psihologi, vendar morajo tovrstni testi biti izvedeni v skladu s spoštovanjem človekovih pravic. Odločitev je zavezujoča za vse države članice EU-ja.

Članica Unije prosilca ne sme takoj vrniti v državo vstopa

Članica Evropske unije prosilca za azil, ki je nezakonito vstopil na njeno ozemlje, ne more nemudoma vrniti v državo vstopa, kjer je najprej zaprosil za azil, je v ločeni sodbi odločilo Sodišče EU-ja. Pred tem morajo oblasti namreč izvesti večstopenjski postopek.

Sodišče v Luxembourgu je tako razsodilo v primeru sirskega državljana, ki je zaprosil za azil v Nemčiji. Oblasti so nato ugotovile, da je pred tem za mednarodno zaščito zaprosil že v Italiji. Nemčija je zato Italijo prosila, naj ga vzame nazaj, in ker Italija ni nasprotovala, je Nemčija prošnjo za azil zavrnila in Sirca deportirala v Italijo. A kmalu zatem se je znova vrnil v Nemčijo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Nemško upravno sodišče je za mnenje o primeru vprašalo Sodišče EU-ja. V ospredje je postavilo vprašanje, ali je Nemčija po nezakonitem vstopu v državo pristojna za nadaljnji azilni postopek.

Dvomesečni rok za prošnjo oblastem

Sodišče EU-ja je odločilo, da to ne poteka samodejno. Če hoče Nemčija prosilca za azil znova vrniti v Italijo, mora za to znova zaprositi italijanske oblasti. Če pri tem zamudi zakonsko določeni dvomesečni rok, lahko oseba zaprosi za azil v Nemčiji in šele od takrat je Nemčija po mnenju sodišča pristojna za azilni postopek. Če človek drugič ne zaprosi za azil, ima Nemčija znova možnost prositi Italijo, da ga vnovič sprejme.

V skladu z evropskim pravom in dublinsko uredbo mora vsaka članica Unije popisati prebežnike in prosilce za azil in jim vzeti prstne odtise. Za azilni postopek je pristojna država, kjer je prosilec za azil prvič vstopil v EU.

