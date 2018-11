Španija zaradi Gibraltarja pripravljena odreči podporo brexitu

Srečanje Mayeve in Junckerja

21. november 2018 ob 11:06

Madrid,Bruselj,London - MMC RTV SLO, STA

Če v osnutku dogovora o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije ne bo sprememb glede vprašanja Gibraltarja, Španija brexita ne bo podprla, je napovedal španski premier Pedro Sanchez.

Španija meni, da v besedilu osnutka dogovora o brexitu ni dovolj jasno navedeno, da morajo pogajanja o odnosih med Brusljem in Veliko Britanijo ter pogajanja o statusu Gibraltarja potekati ločeno. Madrid zahteva, da morajo biti neposredna pogajanja med Španijo in Veliko Britanijo v besedilu izrecno zapisana.

Po besedah Sancheza bo Španija v nedeljo na izrednem vrhu EU-ja o brexitu glasovala proti dogovoru, če ne bo sprememb v členu 184. V ponedeljek je o tem govoril tudi španski zunanji minister Josep Borrell. V dogovoru o brexitu naj bi določili pogoje izstopa Velike Britanije iz EU-ja.

Glavni pogajalec Unije za brexit Michel Barnier je prejšnji teden z Londonom dosegel dogovor o osnutku, ki naj bi ga države članice povezave sprejele na izrednem vrhu v nedeljo. Gibraltar na skrajnem jugu Iberskega polotoka je od leta 1713 pod britansko suverenostjo, a si ga Španija lasti zase. "Gibraltar ne spada k Združenemu kraljestvu, ta ga zastopa, a mu ne pripada," je poudaril Sanchez.

Srečanje Mayeve in Junckerja

Britanska vlada je prejšnji teden potrdila ločitveni sporazum z EU-jem, a je premierka Theresa May deležna hudih kritik, zlasti iz vrst lastne stranke. Zaradi dogovora je več članov zapustilo vlado, premierki pa grozi tudi glasovanje o nezaupnici. Potrditev sporazuma zato v britanskem parlamentu nikakor ni gotova. Pred nedeljskim izrednim vrhom se bo Mayeva sestala na delovnih pogovorih s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem. Pogovarjala naj bi se zlasti o politični izjavi o prihodnjih odnosih med Brusljem in Londonom.

Mayeva po potrditvi osnutka ločitvenega sporazuma v vladi v nedeljo na vrhu pričakuje še politični blagoslov sedemindvajseterice. Ločitveni sporazum morajo nato potrditi še Svet EU-ja in Evropski parlament ter britanski parlament, kjer ga, predvidoma na začetku decembra, čaka tudi najtežja preizkušnja. Nasploh je v Londonu od dogovora pogajalcev o osnutku sporazuma burno, vlada Mayeve visi na nitki.

Ločitveni sporazum ureja tri prednostna ločitvena vprašanja – pravice državljanov, finančno poravnavo in mejo na irskem otoku – ter prehodno obdobje, ki naj bi se izteklo do konca leta 2020, a ga je mogoče enkrat podaljšati.

T. J.