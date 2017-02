Ste doma naročeni na spletne vsebine? Vaše bodo tudi na potovanjih po Evropi.

Predvideva se devetmesečno obdobje priprave na nova pravila

9. februar 2017 ob 14:23

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropejcem bo kmalu omogočeno, da bodo lahko med potovanjem po EU-ju uporabljali svoje spletne naročnine na storitve za predvajanje filmov, športnih dogodkov, e-knjig, videoiger ali glasbe.

Prihajajoča uredba je sicer namenjena tistim storitvam spletnih vsebin, pri katerih je uporaba pravil v povezavi z avtorskimi pravicami najpomembnejša. Gre za platforme videovsebin na zahtevo (Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi, Chili TV), spletne televizijske storitve (Viaplay ponudnika Viasat, Now TV ponudnika Sky, Voyo), storitve predvajanja glasbe (Spotify, Deezer, Google Music) ali ponudnike spletnih iger (Steam, Origin). Glavna značilnost teh storitev je ponujanje dostopa do vsebin, zaščitenih z avtorskimi in sorodnimi pravicami, in avdiovizualnih medijskih storitev.

Kot so pojasnili v Bruslju, bo uredba porabnikom omogočala dostop do njihovih storitev spletnih vsebin med potovanjem po EU-ju na enak način, kot do njih dostopajo doma. Na primer francoskemu porabniku z naročnino na spletne storitve predvajanja filmov in serij, ki so dostopne v Franciji, bo dostop do teh vsebin omogočen tudi na počitnicah na Hrvaškem ali na poslovnem potovanju na Danskem.

Novih pravil se bodo morali držati vsi ponudniki plačljivih storitev spletnih vsebin. Temu se bodo lahko pridružili še ponudniki brezplačnih vsebin, kot so spletne storitve javnih televizije ali radia, tudi oni bodo svojim naročnikom ponudili prenosljivost vsebin.

Čaka se še na potrditev Sveta EU-ja in parlamenta

Omenjeni dogovor so v torek zvečer dosegli pogajalci Evropskega parlamenta, držav članic in Evropske komisije. Dogovorjeno besedilo morata zdaj uradno potrditi Svet EU-ja in Evropski parlament. Ko bodo ta pravila sprejeta, se bodo začela uporabljati v vseh državah članicah EU-ja do začetka leta 2018, saj uredba ponudnikom in imetnikom pravic omogoča devetmesečno obdobje priprave na uporabo novih pravil.

Možnost dostopa do storitev spletnih vsebin med potovanjem bo še toliko pomembnejša od 15. junija 2017, ko začnejo veljati nova pravila o gostovanju. Od navedenega datuma naprej bodo ljudje, ki redno potujejo, pod pogojem poštene uporabe za uporabo mobilnega medmrežja plačevali po tarifah svoje države, ne glede na to, kje v EU-ju so.

Vsak tretji Evropejec izrazil željo po prenosljivosti

Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za enotni digitalni trg, Andrus Ansip je torkov dogovor, ki so ga dosegli zgolj teden dni po dogovoru o veleprodajnih cenah gostovanja, pozdravil. Kot je dejal, "bo prinesel konkretne koristi za evropske državljanke in državljane". "Ljudje, ki so se doma naročili na predvajanje svojih najljubših serij, glasbe in športnih dogodkov, si jih bodo lahko predvajali tudi, če bodo potovali v Evropi. To je nov pomemben korak k odpravi ovir na enotnem digitalnem trgu".

Evropski komisar, pristojen za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, Tibor Navracsics pa je poudaril, da digitalne tehnologije prinašajo nove priložnosti za predvajanje kulturnih vsebin med potovanji in ljudje jih želijo uporabljati. Dogovor po njegovih besedah odpira nove možnosti za državljanke in državljane, obenem pa nudi zaščito ustvarjalcem in tistim, ki vlagajo v produkcijo kulturnih ali športnih vsebin.

Leta 2016 je 64 odstotkov Evropejk in Evropejcev uporabljalo medmrežje za igranje ali nalaganje iger, slik, filmov ali glasbe, in sicer vedno več prek mobilnih naprav. V anketi, izvedeni leta 2015, je vsak tretji Evropejec izrazil željo po čezmejni prenosljivosti, so še zapisali v Bruslju.

