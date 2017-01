Stier: Hrvaška želi urediti mejo s Slovenijo v dvostranskih pogovorih

Pogovor za Večernji list

21. januar 2017 ob 17:22

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Hrvaški zunanji minister Davor Ivo Stier je ponovil, da želi Hrvaška rešiti spor o meji s Slovenijo v dvostranskih pogovorih in da stališča o arbitražnem postopku ne bo spreminjala.

Hrvaški zunanji minister Davor Ivo Stier v pogovoru za Večernji list ni odgovoril na vprašanje, ali ima hrvaška nadzor nad svojim celotnim ozemljem glede na to, kot so dejali pri časopisu, da je Slovenija ob meji postavila žičnato ograjo tudi na hrvaških tleh.

Dejal je, da si Zagreb z Ljubljano želi urediti spor o meji na dvostranski način.

"Žal je Slovenija kršila arbitražni sporazum in kompromitirala postopek do takšne mere, da je hrvaški sabor soglasno odločil, da Hrvaška ne bo več sodelovala. To je stališče, ki ima konsenz na Hrvaškem, in se ne bo spremenilo," je ponovil že znano stališče Zagreba.

Erjavec je "kršil arbitražni sporazum"

Ocenil je, da je njegov slovenski kolega Karl Erjavec na njuni skupni novinarski konferenci v Ljubljani, kot tudi z nekaterimi drugimi izjavami, kršil arbitražni sporazum, ki zahteva, da se strani vzdržita provokacij.

"Ravno slovenski parlament je sprejel odločitev, da ne bo spoštoval odločitve arbitražnega sodišča, če ne bo takšna, kot so si zamislili. Nato je prišla tudi popolna kontaminacija arbitraže," je dodal Stier.

Kot pozitivno pa je izpostavil, da so odnosi med narodoma odlični, "kljub takšnemu obnašanju Slovenije".

Spomnil je, da so slovenski državljani podprli vstop Hrvaške v Evropsko unijo in da so Slovenci in Hrvati redek primer dveh narodov, ki se v zgodovini niso nikoli spopadli. Ocenil je, da je to "velikansko skupno bogastvo, ki ga politika ne sme kontaminirati".

"Tudi druge države članice EU-ja imajo nerešena vprašanja, a jih to ne ovira pri sodelovanju," je dodal.

Eskalacije naj ne bi bilo

Na vprašanje, ali odločitev arbitražnega sodišča lahko prispeva k eskalaciji v odnosih med državama glede na napoved ministra Erjavca, da bi turisti lahko imeli težave na meji, če Hrvaška arbitražne odločitve ne bo spoštovala in bo vprašanje meje ostalo odprto, je Stier dejal, da njegov slovenski kolega s takšnimi izjavami "ne bo dosegel ničesar".

"Po negativnih odzivih na njegovo prvo izjavo je Erjavec nekoliko spremenil mnenje, a je potem znova vse ponovil. Z nadlegovanjem nemških, avstrijskih, poljskih, slovaških in čeških turistov, pa tudi slovenskih državljanov, se ne bo doseglo nič," je ponovil Stier.

