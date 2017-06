Svet Evropske unije za leto dni podaljšal sankcije proti Rusiji

EU: Priključitev Krima je nezakonita

19. junij 2017 ob 14:28

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Svet Evropske unije je še za leto dni podaljšal sankcije proti Rusiji zaradi priključitve ukrajinskega polotoka Krim leta 2014. Ukrepi omejujejo poslovanje evropskih podjetij in državljanov z območjem Krima in Sevastopola.

Sankcije, ki so podaljšane do 23. junija 2018, med drugim prepovedujejo izvoz določenih dobrin in tehnologij družbam na Krimu ali za uporabo na tem območju, in sicer v prometnem, telekomunikacijskem in energetskem sektorju.

Prepoved velja tudi za dejavnosti, povezane s črpanjem, izkoriščanjem in proizvodnjo nafte, plina in rud, prepovedan pa je tudi uvoz proizvodov s Krima in Sevastopola v Unijo, so sklenili ministri članic EU-ja.

V okviru sankcije so prepovedane tudi naložbe na Krimu in Sevastopolu, kar pomeni, da Evropejci in evropska podjetja tam ne smejo kupovati nepremičnin ali podjetij. Poleg tega ne smejo financirati krimskih podjetij ali jim zagotavljati določenih storitev, med drugim tudi turističnih.

EU ne priznava ruske priključitve Krima

Svet EU-ja je ponovil obtožbe glede ruske nezakonite priključitve krimskega polotoka leta 2014, ki je EU ne priznava. Unija je marca za šest mesecev podaljšala tudi sankcije proti nekaterim ruskim in ukrajinskim posameznikom zaradi vpletenosti v ukrajinski konflikt. Sankcije bodo zaradi grožnje suverenosti in neodvisnosti Ukrajine tako v veljavi najmanj do 15. septembra.

B. V.