Tajani se je zavzel za oblikovanje seznama tihotapcev ljudi

Pot iz Libije v Italijo se počasi zapira

9. julij 2018 ob 16:06

Tripoli - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani je ob obisku Libije pozval k oblikovanju "črnega seznama" tihotapcev, kar je po njegovem mnenju ključno za boj proti nezakonitim migracijam.

Tajani je po srečanju z mednarodno priznano libijsko vlado v Tripoliju dodal, da če jim ne bo uspelo uničiti teh kriminalnih združenj, se bo zelo težko boriti proti nezakonitim migracijam. "Ti kriminalci so teroristi, tihotapci orožja in ljudi, ki nas ne smejo oslabiti," je poudaril. Ob tem je pozval k podpori Libiji, da bi lahko ta bolje nadzorovala tudi svojo južno mejo.

Tihotapci ljudi na severu Afrike so izkoristili kaos v Libiji od padca diktatorja Moamerja Gadafija in od tam čez morje v Evropo redno pošiljajo migrante. Italija in Grčija sta zabeležili največ nezakonitih prihodov migrantov čez Sredozemsko morje, ampak ker se pot iz Libije zaradi okrepitve nadzora počasi zapira, se odpira nova pomorska migrantska pot iz Maroka v Španijo.

EU odobrila 90,5 milijona evrov za zaščito migrantov

Medtem so iz Bruslja sporočili, da je skrbniški sklad Evropske unije (EU) za Afriko odobril 90,5 milijona evrov nove pomoči za okrepitev upravljanja meja in zaščito migrantov v severni Afriki. Trije novi programi za Maroko, Tunizijo in Libijo bodo okrepili podporo EU-ja za begunce in ranljive migrante ter partnerskim državam omogočili boljše upravljanje meja. Nova podpora je bila odobrena po sprejetju sklepov na zadnjem vrhu EU-ja v Bruslju, na katerem so se voditelji EU-ja zavezali okrepiti podporo na osrednji sredozemski poti.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini je ocenila, da bo novi program okrepil delo unije glede upravljanja tokov migracij na "human in trajnosten način", saj bo reševal in varoval življenja migrantov. Dodatno bodo tako okrepili boj proti trgovini z ljudmi.

Sklad EU-ja za Afriko težak 3,43 milijarde evrov

Skrbniški sklad EU-ja za Afriko je bil ustanovljen leta 2015 za odpravljanje glavnih vzrokov nezakonitih migracij in prisilnega razseljevanja. Evropska unija, države članice in drugi donatorji so do zdaj skladu dodelili 3,43 milijarde evrov sredstev. Do zdaj je bilo odobrenih 164 programov v treh regijah - Severna Afrika, Sahel in Čadsko jezero ter Afriški rog - v skupni vrednosti približno 3,06 milijarde evrov.

A. V.