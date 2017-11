Theresa May: Velika Britanija bo 29. marca 2019 ob 23.00 zapustila EU

Poziv h konkretnejšim britanskim stališčem

10. november 2017 ob 08:48

London,Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Medtem ko se v Bruslju nadaljujejo pogajanja o brexitu, je britanska premierka Theresa May sporočila točen datum in uro, ko bo Velika Britanija zapustila Evropsko unijo.

Mayeva je za Daily Telegraph dejala, da so v zakonodaji o izstopu iz EU-ja, ki ga je pripravila vlada, "črno na belem" zapisali 29. marec 2019 ob 23.00, datum in uro odhoda iz povezave. O zakonu bodo naslednji teden odločali poslanci, ki pa jih je premierka posvarila, naj ne skušajo ustaviti in upočasniti procesa. Izstopni datum je zapisan na prvi strani dokumenta.

Kot je dejala premierka, je odločitev o datumu in času brexita dokaz, da je vlada, ki je pripravila amandma zakonodaje o izstopu, odločena, da spelje proces: "Nihče naj ne dvomi o naši odločenosti oziroma naj naša odločenost ne bo pod vprašajem, brexit se bo zgodil." Ob tem je dodala, da je večina Britancev želela, da se politiki združijo pri pogajanju za dober dogovor o brexitu.

Prepričana je, da bi morali vsi poslanci pomagati pri tem zakonu. Po njenih besedah bo vlada poslušala poslance, če bodo imeli ideje za izboljšanje zakonodaje, vendar je opozorila, da naj ne poskušajo ustaviti postopka. Mayeva je ob tem še povedala, da je "zgodovinski" zakon bistven za zagotavljanje nemotenega in urejenega postopka.

Kot poroča BBC, bo v petek Britance nagovoril upokojeni britanski diplomat Lord Kerr, ki je avtor 50. člena Lizbonske pogodbe. Ta naj bi poudaril, da si država lahko med procesom kadar koli premisli. Kot dodaja BBC, je Kerr dejal, da "Veliki Britaniji ni treba izstopiti samo zato, ker je premierka poslala pismo v Bruselj in državi vseeno ostajajo odprte druge možnosti".

Medtem se v Bruslju nadaljujejo pogajanja. Gre za šesti krog o brexitu, ki namesto običajnih štirih dni traja le dva. Znatnega napredka ni pričakovati, šlo naj bi v glavnem za pregled stanja. Oktobra so voditelji 27 članic EU-ja pozvali k začetku "notranjih pripravljalnih pogovorov" o prihodnjih odnosih z Veliko Britanijo ter o prehodnem obdobju po brexitu in pred uveljavitvijo novega partnerstva.

Politična gesta, s katero se želi Bruselj približati Londonu, ki poziva k takojšnjim pogajanjem o prihodnjih odnosih, naj bi omogočila preboj do konca leta. EU sicer še vedno vztraja, da je za začetek pogajanj o prehodnem obdobju in prihodnjih odnosih treba najprej doseči zadosten napredek pri treh prednostnih ločitvenih vprašanjih – pravicah državljanov, finančni poravnavi in meji na irskem otoku.

Napredek bodo voditelji 27 članic znova ocenili decembra. EU že vseskozi in še vedno poziva h konkretnejšim in jasnejšim britanskim stališčem. Propad pogajanj o delitvi regionalne oblasti v Severni Irski, zlasti zaradi vprašanj glede irskega jezika, po katerem se zdi zelo verjetna možnost, da bo Severna Irska prešla pod neposredni nadzor Londona, še dodatno otežuje pogajanja o vprašanju meje na irskem otoku.

T. J.