Theresa May za "popoln brexit" in nov carinski dogovor z EU-jem

Dokončno odločitev bodo potrdili poslanci

17. januar 2017 ob 13:49

London - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Britanska premierka Theresa May je v težko pričakovanem govoru glede brexita napovedala, da bo odhod iz EU-ja celosten, vključno z izstopom iz skupnega evropskega trga. "Ne stremimo k temu, da bi po odhodu obdržali grižljajček članstva."

Hkrati je napovedala, da bo London skušal skleniti nov carinski dogovor, ki bo omogočal čim svobodnejšo trgovino in storitve. Kot je dejala, bosta končni dogovor o brexitu potrjevala oba domova britanskega parlamenta. "Velika Britanija ne želi delnega ali pridruženega članstva v EU oz. "česarkoli, kar bi za Britanijo pomenilo biti pol noter pol zunaj EU", je poudarila Mayjeva in hkrati dodala, da si bo London prizadeval za najtesnejše možno partnerstvo z državami članicami EU-ja.

"Velika Britanija zapušča Evropsko unijo in moja naloga je, da naredim, kar je prav za našo državo. Želim, da Velika Britanija iz tega obdobja sprememb odide močnejša, pravičnejša in enotnejša ter z jasnejšo vizijo kot kdajkoli prej. Želim, da smo varna, bogata, tolerantna država, magnet za mednarodne talente," je orisala svoje videnje prihodnosti.

Ob tem je dejala, da si ne želijo posebnega odnosa. "Ne stremimo za modelom, ki ga že uživajo druge države," je še dejala britanska premierka, pri čemer je imela v mislih očitno države, kot je Norveška, ki ni članica unije, a ima popoln dostop do evropskega notranjega trga, prav tako pa mora prispevati v proračun EU in državljanom EU omogočati življenje in delo na svojih tleh.

