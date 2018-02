Theresa May želi manj pravic za priseljence iz EU-ja v prehodnem obdobju

Theresa May obljublja spoštovanje volje ljudi glede brexita

1. februar 2018 ob 07:28

London - MMC RTV SLO, Reuters

Britanska premierka Theresa May je dejala, da naj bi imeli državljani EU članic, ki bodo prišli v Veliko Britanijo v prehodnem obdobju po brexitu, manj pravic, kar napoveduje nov spor med Londonom in Brusljem.

EU je Veliko Britanijo opozoril, da mora sprejeti vse odločitve skupnosti, pravila enotnega trga in carinske unije ter Evropskega sodišča, državljani članic EU-ja pa morajo imeti možnost ohraniti vse pravice med dveletnim prehodnim obdobjem po odhodu države iz Unije.

Britanska premierka pa je dejala, da bodo državljani EU-ja, ki bodo prišli v Veliko Britanijo po marcu naslednje leto obravnavani drugače. "Ljudje, ki so prišli v Veliko Britanijo, ko smo bili članica EU-ja, so imeli določena pričakovanja, sprejeli so življenjsko odločitev in imeli določena pričakovanja," je dejala. Kot je dejala po poročanju Reutersa, "je razlika med ljudmi, ki so prišli pred odhodom iz EU-ja, in tistimi, ki so prišli, vedoč, da Velika Britanija ni več članica EU-ja".

Guardian poroča, da je Bruselj medtem predlagal prehodno obdobje v obliki statusa quo do decembra leta 2020, vključno s pravico do svobodnega gibanja in državljanskih pravic za ljudi, ki se v Veliki Britaniji naselijo v tem obdobju.

Obvezna dovoljenja, registracija, težje do pomoči?

Spremenjena pravila za nove priseljence iz EU-ja v Veliki Britaniji bi lahko vključevala obvezna delovna dovoljenja, zahtevo po registraciji ob prihodu in omejitve glede dostopa do socialnih pomoči, kar se ne bi nanašalo na državljane EU-ja, ki bi se v Veliki Britaniji naselili pred odhodom države iz Unije.

Gre za morebitno novo oviro, ki jo bosta morala razrešiti Velika Britanija in EU za dosego prehodnega obdobja, ki bo obema stranema dal čas za pripravo na obsežne posledice konca 46-letne povezave.

Omejevanje priseljevanja je bil ključni razlog za glasovanje britanskih volivcev za izstop države iz Unije leta 2016, poroča Reuters.

Medtem številni podporniki brexita izražajo zaskrbljenost, da naj se ne bi spoštovalo rezultata referenduma s tem, da bi se odnos med Veliko Britanijo in Unijo takoj po 29. marcu naslednje leto zelo malo spremenil. Theresa May to zanika in obljublja spoštovanje volje volivcev in volivk na referendumu.

B. V.