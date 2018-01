Timmermans: Med članicami EU-ja meje niso več eksistencialno vprašanje

"Slovenija in Hrvaška imata veliko skupne zgodovine"

16. januar 2018 ob 19:08

Strasbourg - MMC RTV SLO, STA

Med članicami EU-ja meje niso več eksistencialno vprašanje, je poudaril prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans v komentarju vprašanja meje med Slovenijo in Hrvaško.

Timmermans je ponovil, da Evropska komisija želi, da se arbitražna odločba uveljavi in da se državi dogovorita o njeni izvedbi. Spomnil je, da je to poudaril tudi predsednik komisije Jean-Claude Juncker prejšnji teden ob obisku slovenskega predsednika Boruta Pahorja v Bruslju.

Ob tem je prvi podpredsednik komisije poudaril, da imata Slovenija in Hrvaška veliko skupne zgodovine, ter ponovil upanje komisije, da bosta to vprašanje rešili kmalu.

Ponovil je, da je komisija pripravljena pomagati, tudi on osebno, in da je v pozitivnem stiku s premierjema obeh držav, Mirom Cerarjem in Andrejem Plenkovićem. Tudi Juncker je po njegovih besedah v stiku z obema vladama.

Pomembno z vidika evropske perspektive Zahodnega Balkana

Kaj se bo zgodilo v prihodnjih dneh in tednih, je po Timmermansovih besedah nemogoče napovedati. Je pa izjemno pomembno, da se to vprašanje reši, je še ponovil prvi podpredsednik komisije na novinarski konferenci v Strasbourgu v odgovoru na vprašanje o naslednjih korakih.

To je po njegovih besedah pomembno - ne le zato, ker gre za dvostransko vprašanje med članicama Unije, temveč tudi z vidika evropske perspektive Zahodnega Balkana.

Timmermans odločno verjame, da je prihodnost regije v EU-ju, pri čemer poudarja, da so med članicami Unije meje sicer še vedno pomembne, niso pa več eksistencialno vprašanje.

Za uspeh širitvenega procesa za ves Zahodni Balkan je pomembno rešiti tudi vprašanje meje med Slovenijo in Hrvaško na podlagi arbitražne odločbe, je še navedel prvi podpredsednik komisije.

T. H.