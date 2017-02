Trudeau: Učinkovit glas Evrope ne le zaželen, ampak nujen

"Za Kanado in EU najboljše šele pride".

16. februar 2017 ob 12:59,

zadnji poseg: 16. februar 2017 ob 13:04

Strassbourg - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ves svet ima koristi od močne Evropske unije, je prepričan kanadski premier Justin Trudeau in dodal, da morata EU in Kanada skupaj prevzeti vodilno gospodarsko vlogo na svetu.

"Kanada se zaveda, da učinkovit glas Evrope na svetovnem odru ni le zaželen, ampak tudi nujen," je ob nagovoru poslancev v Evropskem parlamentu dejal kanadski premier in dodal Trudeau, da je Unija "resnično pomemben dosežek in model mirnega sodelovanja, kakršnega še ni bilo".

Trudeau je kot prvi kanadski premier pred evropske poslance stopil dan po potrditvi trgovinskega in gospodarskega sporazuma Ceta. Kot smo že poročali, je za sporazum glasovalo 408 poslancev Evropskega parlamenta, proti jih je bilo 254, 33 pa se jih je pri glasovanju vzdržalo.

Ceta eden "najbolj trajnostnih in naprednih" sporazumov na svetu

Ceta je s tem začasno začela veljati, dokončno pa jo bodo morali potrditi še nacionalni in regionalni parlamenti držav članic Unije. Trudeau se je v nagovoru pričakovano dotaknil tudi sporazuma in ga označil za "enega najbolj trajnostnih in naprednih" sporazumov na svetu. Z njim sta EU in Kanada "naredila velik korak k poglobitvi odnosov in krepitvi svobodne in napredne trgovine," je še dejal.

"Trgovina mora delovati v korist ljudem"

Nagovoril je tudi kritike, ki opozarjajo, da bo Ceta negativno vplivala na zaščito potrošnikov ter na socialne in okoljske standarde. "Trgovina mora delovati v korist ljudem," je poudaril in dodal, da morajo omogočiti boljša delovna mesta ter višja življenjska raven prebivalcev. "Če nam bo uspelo, bi bila lahko Ceta vzor za vse ambiciozne trgovinske sporazume v prihodnje, če ne bo, bi bila lahko zadnja," je dejal.

Sicer pa je Ceta po njegovih besedah šele začetek, za "Kanado in EU najboljše šele pride". "Strateško partnerstvo med Kanado in EU-jem bo vedno temeljilo na medsebojnem spoštovanju ter tako stremelo v prihodnost," je še napovedal.

T. K. B.