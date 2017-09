Tusk: Britanci so končno opustili načelo sedenja na dveh stolih

Kako bo urejena meja med Severno Irsko in Irsko?

27. september 2017 ob 07:34

London - MMC RTV SLO, Reuters

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je med obiskom Londoma izjavil, da v pogajanjih o brexitu še ni bil dosežen zadosten napredek, da bi se pogovori lahko premaknili na naslednjo stopnjo.

Tusk se je na Downing Streetu srečal z britansko premierko Thereso May. Po pogovorih je dejal, da pozdravlja "novi konstruktivni in realistični ton" britanske vlade, in dodal, da sprememba v obnašanju Britancev pomeni, da se je končno končala filozofija sedenja na dveh stolih. "O prihodnjih odnosih z Veliko Britanijo bomo začeli razpravljati, ko bomo dosegli zadosten napredek pri vprašanju izstopa države iz Evropske unije. Obe strani trdo delata v tej smeri. A če vprašate mene, še vedno menim, da v pogovorih ni bilo dovolj napredka."

London: Na potezi je Bruselj

Kot je znano, se želijo Britanci čim prej začeti pogovarjati tudi o prihodnjih odnosih države z EU-jem, predvsem o trgovinskih sporazumih in statusu državljanov članic Evropske unije, ki bodo ostali na Otoku. Premierka Mayeva je izjavila, da je po njenem mnenju zdaj na potezi Bruselj, potem ko je v Firencah pred dnevi predstavila nov strateški načrt za Veliko Britanijo in Evropsko unijo, v katerem je predlagala dvoletno tranzicijsko obdobje za dokončanje izstopa. "Čas je, da se tudi evropski pogajalci odzovejo v enakem duhu," so sporočili z Downing Streeta. "Pogajalci bodo lahko uspešni le, če bodo ustvarjalni in inovativni v pristopanju k pogajanjem," je dodala Mayeva.

Tusk se je na pogovorih z Mayevo sestal dan po začetku četrtega kroga pogajanj o brexitu in teden dni pred vrhom voditeljev sedemindvajseterice članic Unije. Ti bodo odločali, ali je bilo v dosedanjih pogajanjih zadosti napredka glede ločitvenih vprašanj - pravic državljanov, finančne poravnave in meje na irskem otoku -, da lahko strani začneta novo fazo pogajanj.

Tusk je med osrednjimi temami pogajanj omenil tudi rešitev vprašanja meje med Severno Irsko in Irsko. Kot poroča Nina Kojima, dopisnica RTV Slovenija iz Londona, je mirovni sporazum mejo na irskem otoku odpravil, prebivalci na obeh straneh pa so že mesece v negotovosti. Uradni Dublin, London in Bruselj se sicer strinjajo, da bi postavitev fizične meje privedla do vnovičnih nemirov med tamkajšnjim prebivalstvom, a kot kaže, tudi to vprašanje v okviru izstopnih pogajanj za zdaj ostaja nerešeno. Stranka Sinn Fein, ki zastopa politične interese katoliškega dela prebivalstva, vztraja, da je treba razpisati referendum o meji, ki bi omogočil združitev Irske s Severno Irsko.

Severni Irci poleg tega že od januarja letos nimajo vlade, saj največjima strankama - Sinn Fein in Demokratični unionisti, ki zastopajo interese protestantov, še vedno ni uspelo skleniti dogovora o delitvi politične oblasti, kot to določa mirovni sporazum, ki je začel veljati leta 1999. Javni sektor je brez proračuna, šolstvo, zdravstvo, sodstvo ter policija, ki so neposredno odvisni od vlade v Befastu, so v vse večji krizi. Po vrhu vsega pa brexit še povečuje negotovost v gospodarstvu pa tudi v vsakodnevnem življenju Severnih Ircev in Ircev, dodaja Kojima.

A. P. J.