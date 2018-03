Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk v pogovoru s premierjem Luksemburga Xavierjem Bettelom ob prihodu na novinarsko konferenco na gradu Senningen, ki leži enajst kilometrov od glavnega mesta "velikega vojvodstva Luksemburga", Luxemburga. Foto: EPA Tusk se je pred dnevi v Londonu srečal tudi z britansko premierko Thereso May, a stališč glede brexita nista zbližala. "Premierka Mayeva želi za vsako ceno prikazati, da je brexit lahko uspeh," je v sredo ocenil Tusk in dodal, da to ni način EU-ja. Foto: EPA Sorodne novice Theresa May: Velika Britanija bo zapustila enotni trg in carinsko unijo Brexit: Na srečanju Mayeve in Tuska brez zbližanja stališč Dodaj v

Tusk: Evropska unija ne želi zidu z Veliko Britanijo, a brez trenj ne bo šlo

Voditelji EU-ja morajo smernice potrditi na vrhu 22. marca

7. marec 2018 ob 16:37

Luksemburg - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je dejal, da Evropska unija namerava odnose z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske po brexitu urediti s prostotrgovinskim sporazumom, ki bi imel ničelne carine za blago.

Tusk je na gradu Senningen v Luksemburgu predstavil smernice EU-ja za pogovore o prihodnjih odnosih z Združenim kraljestvom. Pojasnil je, da EU želi ambiciozen in napreden prostotrgovinski sporazum, ki pa ne bo olajšal trgovine med obema entitetama, saj Velika Britanija odhaja iz povezave.

Brexit bo prinesel bolj zapleteno trgovanje

"Brexit bo pomenil bolj zapleteno in dražjo trgovanje za vse nas. To je bistvo brexita. Prvič v zgodovini se bo zgodilo, da bo prostotrgovinski sporazum zrahljal gospodarske vezi, ne pa jih okrepil," je po poročanju BBC-ja med drugim dejal Tusk.

Dodal je, da bi moral prostotrgovinski sporazum zajemati vse panoge in ničelne carine za blago, pa tudi dostop ribiških ladij v britanske vode, kar je za zagovornike brexita na Otoku zelo občutljivo vprašanje. Glede storitev pa je Tusk dejal le, da bi moral dogovor o prihodnjih odnosih "reševati tudi to vprašanje". Dogovor glede storitev je za London ključen zaradi finančnega sektorja, ki pa v smernicah ni omenjen.

EU ne bo dovolil t. i. "cherry pickinga"

Tusk je znova zavrnil možnost, da bi Velika Britanija v prihodnjih odnosih z Unijo glede notranjega trga obdržala le tiste sektorje, ki ji ustrezajo (angl. cherry picking). Po njegovih besedah bo EU sprejel le uravnotežen izid pogajanj. Kot je poudaril, Velika Britanija ne more imeti enakih pravic kot Norveška z enakimi obveznostmi kot Kanada.

Britanska premierka Theresa May vztraja, da bo Velika Britanija po brexitu izstopila tako iz enotnega notranjega trga kot iz carinske unije ter da zanjo ne bo več pristojno sodišče EU-ja.

Tudi po brexitu sodelovanje na področju obrambe, zunanjih zadev in boja proti terorizmu

Kot je Tusk še povedal na novinarski konferenci, morata EU in Združeno kraljestvo nadaljevati sodelovanje na področjih obrambe, zunanjih zadev, boja proti terorizmu in mednarodnemu kriminalu. Združeno kraljestvo je tudi povabil, naj še naprej sodeluje v evropskih programih glede raziskav, izobraževanja in kulture. "EU noče zgraditi zidu med seboj in Veliko Britanijo, potem ko bo ta zapustila povezavo," je poudaril Tusk. "Nasprotno, Velika Britanija bo naša najbližja soseda in želimo ostati prijatelji in partnerji," je dejal in dodal, da prihodnji dogovor ne bo "brez trenj", kar si želijo v Londonu.

Tusk pričakuje, da bo vrh EU-ja potrdil smernice

Pred začetkom pogovorov o prihodnjih odnosih, ki so druga faza pogajanj o brexitu, morajo v sredo predstavljene smernice na vrhu 22. in 23. marca potrditi voditelji 27 članic Unije. Tusk je izrazil pričakovanje, da jih bodo potrdili. Združeno kraljestvo naj bi povezavo kot prvo zapustilo marca 2019, obe strani pa si pogajanja želita končati letošnjo jesen. A odločilnega preboja za zdaj še ni, čas pa hitro teče ...

A. V.