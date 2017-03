Tusk: Grožnje Velike Britanije EU-ju ne bodo delovale

Scenarij brez dogovora je slab za obe strani, meni Tusk

15. marec 2017 ob 11:38

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

EU ne bo dovolil Veliki Britaniji, da jo ustrahuje z grožnjami v povezavi z njenim izstopom, je poudaril predsednik Evropskega sveta Donald Tusk.

"Ne bomo se pustili ustrahovati z grožnjami. Zagotovim vam lahko, da te preprosto ne bodo delovale," je Tusk dejal na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu.

Tusk, ki so mu voditelji članic EU-ja 9. marca skoraj soglasno (z izjemo Poljske) podaljšali mandat do 30. novembra 2019, je povedal, da se EU pozorno pripravlja na pogajanja z Veliko Britanijo, ki se bodo začela po sprožitvi 50. člena Lizbonske pogodbe o izstopu. Unija po njegovih besedah želi, da je ta proces konstruktiven in urejen.

"A trditve, ki vse bolj dobivajo obliko groženj, da bi bil nikakršen dogovor dober za Veliko Britanijo in slab za EU, je treba nasloviti. Jasno naj povem, da bi bil scenarij brez dogovora slab za vse, še posebej za Veliko Britanijo," je dejal Tusk.

Tusk se je odzval na izjavo britanske premierke Therese May, da je pripravljena pogajanja končati tudi brez dogovora, saj da je nikakršen dogovor za Veliko Britanijo boljši kot slab dogovor.

Tusk: EU si želi gladkega ločitvenega procesa

EU si po Tuskovih navedbah želi ločitvenega procesa, ki bo potekal gladko, in dober okvir za prihodnje odnose z Veliko Britanijo. Sam si bo z vsemi močmi prizadeval, da EU in Velika Britanija ostaneta dobri prijateljici, vrata Unije bodo za Britance vselej ostala odprta, je še dejal.

Theresa May naj bi ločitveni postopek oziroma 50. člen Lizbonske pogodbe sprožila do konca meseca. Po britanskem obvestilu o izstopu morajo voditelji članic Unije sprejeti politične smernice za pogajanja. Evropska komisija nato poda priporočila za začetek pogajanj, ki ga morajo članice odobriti in sprejeti mandat za glavnega pogajalca Unije o brexitu Michela Barnierja.

B. V.