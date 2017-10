Tusk: Možnosti so dogovor, brez dogovora ali brez brexita

Pittella: EU ima tudi druge razpoke, ko sta Katalonija in S. Italija

24. oktober 2017 ob 15:38

Strasbourg - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je dopustil možnost, da Velika Britanija ne bo zapustila Evropske unije. Kot meni, bi se pogajanja o brexitu lahko končala tudi brez izstopa iz EU-ja.

"London je odgovoren za to, kako se bodo stvari končale: z dobrim dogovorom, brez dogovora ali brez brexita," je poudaril Tusk v razpravi v Evropskem parlamentu v Strasbourgu o sklepih nedavnega vrha Unije. Kot je poudaril, pa je ključno, da EU v pogajanjih strne vrste. "Unij se bo lahko spopadla z vsakim scenarijem, če ne bomo razdeljeni," je dejal predsednik Evropskega sveta. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Junker je ponovil, da v pogajanjih sicer ne izhajajo iz tega, da dogovora ne bo.

Evropski poslanci so se dotaknili različnih vidikov nedavnega vrha. Manfred Weber, vodja največje skupine Evropske ljudske stranke (EPP), je bil kritičen glede napredka v pogajanjih o brexitu, češ da ni zadosten, ker Britanci nimajo načrta za prihodnost svoje države. Po drugi strani je vodja konservativcev (ECR) Syed Kamall pozval Unijo, naj bo pri pogajanjih o brexitu IN ukrepih v zvezi z migracijami bolj pragmatična in manj idealistična.

Vodja socialdemokratov (S & D) Gianni Pittella je izpostavil, da ima "Evropa poleg brexita tudi druge razpoke", kot sta Katalonija in Severna Italija, kar je označil za "egoizem bogatih". Po njegovem mnenju ni nič slabega v tem, da želiš več avtonomije, vendar to ne sme iti na račun solidarnosti.

Kot smo sicer poročali, so voditelji 27 članic EU-ja v petek na vrhu v Bruslju pozvali k začetku "notranjih pripravljalnih pogovorov" o prihodnjih odnosih z Veliko Britanijo ter o prehodnem obdobju po brexitu in pred uveljavitvijo novega partnerstva. Pogajanja med Londonom in Brusljem ne potekajo po pričakovanjih. Unija je dozdajšnji napredek ocenila kot nezadosten, znova pa ga bo ocenila decembra.

Tajani: Zavzeti se moramo za temeljne vrednote

Evropski poslanci so na današnjem zasedanju v Strasbourgu razpravljali tudi o prihodnosti Evrope. "Ni mogoče govoriti o prihodnosti EU-ja, njeni monetarni uniji ali politikah, če se nismo pripravljeni zavzeti za naše temeljne vrednote," je dejal predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Tusk je znova izrazil željo po enotnosti Unije in pozval vse v EU, naj "gradijo na tem, kar nas druži". Izrazil je upanje, da bo kljub razlikam v stališčih držav članic mogoče doseči konsenz o migracijskih vprašanjih do junija prihodnje leto. Juncker je pozval k pospešitvi sprejemanja pomembne zakonodaje, za katero je Evropski parlament že prižgal zeleno luč, kot je področje skupne azilne politike.

Sopredsedujoči Zelenih Philippe Lamberts je dejal, da opaža vse večji razkorak med Evropskim parlamentom in Evropskim svetom, kar je po njegovem mnenju razlog za to, da se nič ne premakne.

Poslanka Tanja Fajon (S & D/SD) je bila kritična, da sklepi vrha o zavezanosti šengenu niso iskreni. Kot je dejala, namesto da bi vzporedno s financiranjem in urjenjem libijske obalne straže pospešeno iskali tudi varne in pravne poti za ljudi, ki so upravičeni do mednarodne zaščite, voditelji Unije vso pozornost namenjajo temu, kako migrantom preprečiti pot v Evropo, premalo ali nič pa radikalni reformi evropskega azilnega sistema.

Na drugi strani je Patricija Šulin (EPP/SDS) po drugi strani izrazila zadovoljstvo nad spodbudnim razvojem na področju migracij v Evropi. "Prizadevanja glede povečanega nadzora nad zunanjimi mejami in zmanjšanju nezakonitih tokov pri sredozemski poti

moramo utrditi in jih preusmeriti v dolgoročno vizijo. Za to pa bo treba okrepiti sodelovanje z državami izvora in državami tranzita.

Skupni azilni sistem je treba urediti", je bila jasna.

K. T.