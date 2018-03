Tusk prepričan, da bo sedemindvajseterica sprejela osnutek sporazuma o brexitu

London ostro proti osnutku

1. marec 2018 ob 14:22

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je izrazil prepričanje, da bo sedemindvajseterica sprejela osnutek sporazuma o brexitu, ki je razburil London zaradi možnosti, da Severna Irska po brexitu ostane del carinske unije, če ne bi našli druge rešitve.

"Absolutno sem prepričan, da bodo vsi sprejeli vse bistvene elemente osnutka," je Tusk dejal na srečanju poslovnežev v Bruslju in napovedal, da bo sedemindvajseterica osnutek preučila prihodnji teden.

Britanska premierka Theresa May je medtem osnutek sporazuma v sredo zavrnila, češ da ogroža enotnost države. Tusk je danes dejal, da naj britanska premierka predstavi alternativo, če ji ta predlog ni všeč. "Doslej ni nihče predstavil česa pametnejšega od tega načrta," je poudaril.

Irska in EU proti nadzoru na meji na irskem otoku

Irska in EU vztrajata, da bi se morali v sporazumu o brexitu izogniti nadzoru na meji na irskem otoku, s čimer bi spoštovali velikonočni sporazum iz leta 1998, ki je prinesel mir. Glavni pogajalec EU-ja za izstop Velike Britanije iz Unije Michel Barnier je v sredo dejal, da varovalka v irskem protokolu ne postavlja pod vprašaj institucionalnega in ustavnega reda Združenega kraljestva ter da nikakor ne izziva in ne poskuša šokirati, temveč je zgolj pragmatičen.

Tusk je poudaril, da je Velika Britanija s pogoji, ki jih je postavila sama, torej izstop iz carinske unije in enotnega trga, onemogočila povsem nemoteno trgovino z EU-jem. "Vsi se moramo zavedati, da bodo britanske omejitve določale tudi naše prihodnje odnose," je dejal. "Z državo zunaj carinske unije in enotnega trga ne more biti trgovine brez trenj. Trenja so neizogiben stranski učinek brexita," je dejal.

Osnutek, ki ga je v sredo objavila Evropska komisija, je pravna ubeseditev decembrskega dogovora o treh prednostnih ločitvenih vprašanjih, in sicer pravicah državljanov, finančni poravnavi in meji na irskem otoku, vključuje pa tudi besedilo o prehodnem obdobju in še nekatera vprašanja. EU zdaj čaka na petkov govor britanske premierke Therese May, ki naj bi podrobneje opredelila britanska stališča do prihodnjih odnosov.

B. V.