Tusk v Sloveniji s Cerarjem o prihodnosti EU-ja, brexitu, Balkanu

Tusk se bo srečal s premierjem in predsednikom

3. april 2017 ob 08:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na delovni obisk Slovenije prihaja predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, ki se bo s premierjem Mirom Cerarjem pogovarjal o prihodnosti EU-ja, izstopu Velike Britanije iz Unije in razmerah na Balkanu.

Po 60-letnici Rimske pogodbe, temelja EU-ja, in slovesnem sprejetju Rimske deklaracije, ki začrtuje ambicije Evropske unije za prihodnje desetletje, bodo v središču pogovorov Tuska in Cerarja mnenja o ukrepih za izvedbo deklaracije. Voditelji 27 članic in treh osrednjih institucij Unije so v izjavi potrdili enotnost, skupne interese in vrednote ter opredelili izzive in prednostne naloge v prihodnjih desetih letih.

V okviru pogovorov o prihodnosti EU-ja bosta Cerar in Tusk posebno pozornost namenila tudi izstopu Velike Britanije iz Unije. Uradni London je namreč v sredo v skladu s 50. členom Lizbonske pogodbe Evropski svet končno tudi uradno obvestil o svoji nameri za izstop iz povezave.

Tusk je v petek objavil smernice za pogajanja z Veliko Britanijo, v katerih je predlagal, da bi pogajanja z Londonom potekala v dveh korakih, in sicer najprej o ločitvi, ko bo na njih dosežen zadosten napredek, pa se bodo lahko začela pogajanja o prihodnjem sodelovanju.

Evropska perspektiva Balkana

Cerar in Tusk bosta govorila tudi o razmerah na t. i. Zahodnem Balkanu. Kot so poudarili v Cerarjevem kabinetu, evropska perspektiva držav na tem območju ostaja ključnega pomena za stabilnost in nadaljevanje reformnih procesov v regiji, pri tem pa je potrebna proaktivna vloga institucij in držav članic EU-ja.

Tusk, ki se bo srečal tudi s predsednikom Borutom Pahorjem, bo iz Slovenije odpotoval na obisk v Makedonijo, eno od držav v regiji, ki se že dlje časa spoprijema s politično krizo.

B. V.