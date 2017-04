Nič več dodatnih mobilnih stroškov v EU-ju

V EU-ju boste lahko brezskrbno uporabljali svoj mobilni telefon

6. april 2017 ob 18:13

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropski parlament je potrdil zakonodajo, ki uvaja dokončno ukinitev mobilnega gostovanja znotraj EU-ja. Odprava začne uradno veljati s 15. junijem letos.

Omejitev najvišje veleprodajne cene gostovanja, gre za najvišje dopustne cene, ki si jih operaterji lahko zaračunavajo med seboj, je bila zadnji element pri popolni odpravi obračunavanja mobilnega gostovanja uporabnikom. Odprava dodatnega obračunavanja stroškov gostovanja začne veljati 15. junija, so zapisali na spletni strani parlamenta.

Uporabniki bodo zdaj lahko med potovanji po Evropi brez skrbi pred velikimi dodatnimi stroški odpirali svojo elektronsko pošto, uporabljali zemljevide, nalagali fotografije na družbenih omrežjih, telefonirali in pošiljali sporočila, je spomnila poročevalka Miapetra Kumpula-Natri.

Parlament je predhodno usklajeno besedilo potrdil s 549 glasovi za, 27 proti in 50 vzdržanimi. Uporabniki bodo ob nižjih cenah predvidoma več dostopali do avdiovizualnih vsebin med potovanji, Unija pa pričakuje tudi vstop na trg več malih in virtualnih operaterjev.

A. Č.