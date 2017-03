Unija izrekla podporo palestinskemu predsedniku

Federica Mogherini vnovič kritizirala gradnjo judovskih naselij

27. marec 2017 ob 20:43

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Palestinski predsednik Mahmud Abas se je v Bruslju sestal z visoko zunanjepolitično predstavnico EU-ja Federico Mogherini. Po pogovorih sta oba poudarila zavezanost rešitvi bližnjevzhodnega vprašanja na temelju dveh držav.

Kot je ob tem poudarila Mogherinijeva, je rešitev dveh držav za EU edini način za dosego miroljubne trajne rešitve. Ob tem je vnovič kritizirala izraelsko politiko gradnje judovskih naselij na zasedenih območjih. Kot je dejala, to ni v skladu z mednarodnim pravom.

Abas je po pogovorih poudaril, da ima EU v bližnjevzhodnih mirovnih pogajanjih ključno vlogo. Dejal je še, da je pripravljen na trajno rešitev bližnjevzhodnega vprašanja v času ameriške administracije pod vodstvom Donalda Trumpa. Ta je že dal vedeti, da želi obnovitev mirovnih pogovorov med Izraelom in Palestinci.

"Pozdravljamo dejstvo, da je ameriška administracija pokazala pripravljenost za rešitev bližnjevzhodnega mirovnega procesa," je ob tem dejala Mogherinijeva.

Zadnji mirovni pogovori med obema stranema so potekali aprila 2014 in so se končali brez uspeha.

K. S.