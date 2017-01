V Bruslju začetek postopka za dodelitev izjeme Hrvaški glede terana

Za zavrnitev delegiranega akta bi bilo potrebnih 55 odstotkov glasov članic

24. januar 2017 ob 12:05

Bruselj - MMC RTV SLO

Evropska komisija kljub nasprotovanju Slovenije začenja postopke za sprejetje delegiranega akta, s katerim bo Hrvaški dodelila omejeno izjemo pri uporabi imena teran. Židan je že napovedal, da bo Slovenija zoper morebiten akt uporabila vsa pravna sredstva.

Skupina strokovnjakov tako prvič razpravlja o osnutku delegiranega akta, kar velja za začetek postopka. Komisija vztraja, da bo teran še vedno zaščiten izključno kot slovensko vino, Hrvaška pa bo lahko ime sorte grozdja teran uporabljala pri označevanju vina z zaščiteno označbo porekla z imenom Hrvatska Istra.

Pri označevanju bo treba upoštevati stroge pogoje. Napis teran bo moral biti manjši kot napis Hrvatska Istra in oba naziva bosta morala biti na istem vidnem polju, torej na sprednji ali hrbtni strani steklenice. Slovenija kljub tem zagotovilom trdi, da bruseljska rešitev potencialno neposredno ekonomsko ogroža slovenske proizvajalce, Židan pa komisiji očita tudi, da se je s Hrvaško dogovarjala za hrbtom Slovenije ter da bi z načrtovano izjemo prekoračila svoje pristojnosti.

Tožba Slovenije vse bolj verjetna

Evropski komisar za kmetijstvo Phil Hogan je za oddajo Odmevi dejal, da komisija mora spoštovati evropske zakone in obravnavati vse države enakopravno. " Komisijo smo o tem prvič obvestili konec leta 2013. Z Dejanom Židanom se o tej zadevi redno pogovarjam. Prosil me je za nekaj časa, da bi s Hrvaško sklenili prijateljski dogovor. Na žalost jim to ni uspelo. Oktobra 2016 nas je hrvaška oblast zopet opomnila. Odgovoriti sem jim moral do 4. januarja 2017. To sem tudi storil. Po dveh letih čakanja na dogovor moramo zadevo pravno urediti," je dejal Hogan.

Če bo komisija sprejela delegirani akt, bo Slovenija, tako Židan, sprožila vse pravne postopke. Delegirani akt je mogoče zavrnitvi s 55 odstotki glasov članic, ki predstavljajo 65 odstotkov prebivalstva Unije, a Židan ob tem opozarja, da je zelo malo verjetno, da bi Slovenija zbrala večino, ki je potrebna za zavrnitev tega akta.

Ker tako Slovenija kot Evropska komisija vztrajata pri svojem, prepričani, da je zakon na njuni strani, se trenutno zdi, da se slovenski tožbi proti komisiji na Sodišču EU-ja v Luksemburgu ne bo mogoče izogniti. Ko delegirani akt začne veljati, ima članica dva meseca časa, da vloži tožbo na Evropsko sodišče, je v ponedeljek v Bruslju pojasnil Židan in ponovil, da bo Slovenija to tudi storila, če bo šlo tako daleč.

L. L.