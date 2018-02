V EU-ju drugo leto zapored upad prošenj za azil

Za azil je zaprosilo največ Sircev

1. februar 2018 ob 15:52

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

V državah Evropske unije, na Norveškem in v Švici je lani za 43 odstotkov upadlo število prošenj za azil v primerjavi z letom 2016. Število prošenj tako upada že drugo leto zapored.

Skupno je bilo leta 2017 vloženih 706.913 prošenj za azil v EU-ju, na Norveškem in v Švici. Najmanj, 3,5 odstotka prošenj so vložili mladoletniki brez spremstva.

Po besedah evropskega komisarja za migracije Dimitrisa Avramopulosa je znaten upad prošenj za azil odraz splošnega zmanjšanja števila novih prihodov v EU, kar je plod prizadevanj za boljše obvladovanje migracij in zaščito meja.

Vseeno komisar zagotavlja, da bo Evropa še naprej ostala celina, kjer vladajo solidarnost, odprtost in toleranca. "Vendar moramo za to ukrepati skupaj in na bolj obvladljiv način," je še dodal Avramopulos.

Med prosilci za azil je bilo lani največ Sircev, ki so vložili 98.000 prošenj, kar je dvakrat več prošenj sirskih državljanov kot leto prej. Nato po številu prošenj sledijo Iračani, Afganistanci in Nigerijci, ki so vložili po okoli 40.000 prošenj. Med desetimi državami, iz katerih prihajajo prosilci za azil, so še Pakistan, Eritreja, Albanija, Bangladeš, Gvineja in Iran.

V Evropi so lani odločili o približno 981.000 prošnjah za azil, kar je 13 odstotkov manj kot leta 2016. Odobrili so 40 odstotkov prošenj. Ob koncu lanskega leta je ostalo 462.532 prošenj, ki jih še niso obravnavali.

Lani je bilo v primerjavi s prejšnjimi tremi leti tudi manj občuten porast prošenj v poletnih mesecih.

