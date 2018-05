Rojstni dan Evrope z Amayo in Loreen sredi Ljubljane

Spomin na Schumanovo deklaracijo

9. maj 2018 ob 08:27,

zadnji poseg: 9. maj 2018 ob 22:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

V državah EU-ja so potekali številni dogodki ob praznovanju dneva Evrope. Na Kongresnem trgu v Ljubljani je bil zvečer brezplačni koncert, katerega glavni imeni sta bili Loreen in Maja Keuc (Amaya).

Večerni koncert je priredilo predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v sodelovanju s Pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji, Mestno občino Ljubljana in RTV Slovenija.

Na enourni zabavi za vse okuse in generacije bodo nastopili Maja Keuc (Amaya), ena naših najbolj prepoznavnih in v Evropi uveljavljenih mladih pevk, švedska pevka Loreen s skladbo Euphoria, zmagovalka Pesmi Evrovizije leta 2012, Eva Pavli, Toni Petrovič, plesalca Nadiya Bychkova in Miha Vodičar, plesna zasedba Selected, akrobata Flipping Art, Vokalna Akademija Ljubljana, mažoretke in drugi.

ESPJ so sestavljale Francija, Zahodna Nemčija, Italija, Nizozemska, Belgija in Luksemburg in je bila prva izmed nadnacionalnih evropskih povezav, ki so se pozneje oblikovale v to, kar je zdaj Evropska unija.

Dan Evrope praznujemo 9. maja v spomin na Schumanovo deklaracijo. Takratni francoski zunanji minister Robert Schuman je namreč v deklaraciji, ki jo je predstavil 9. maja 1950, predlagal ustanovitev evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ), katere članice bi združile svojo proizvodnjo premoga in jekla. S tem je vojna med zgodovinskima tekmicama Francijo in Nemčijo postala "ne samo nesprejemljiva, ampak materialno neizvedljiva", kot piše v deklaraciji.

A. P. J.