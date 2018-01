Višegrajska četverica: "Močna Evropa mora biti osnovana na suverenih državah"

Države nasprotujejo prebežniškim kvotam

26. januar 2018 ob 20:51

Budimpešta - MMC RTV SLO, Reuters

V Budimpešti je potekal vrh Madžarske, Poljske, Češke in Slovaške, znanih tudi kot višegrajska četverica. Premierji držav Evropsko unijo pozivajo, naj vse članice obravnava enako in dovoli državne reforme.

"Evropa potrebuje nov načrt. Pogovarjati se moramo o zavezništvu svobodnih držav," je po konferenci dejal madžarski premier Viktor Orban. Poljski premier Mateusz Morawiecki je dodal, da mora biti "močna in integrirana Evropa osnovana na skupini suverenih držav članic in ne na vedno bolj centralizirani federaciji, kar si želijo nekatere zahodne države".

Štiri države so se lani znašle pod drobnogledom evropskih institucij. Evropska komisija je proti Poljski zaradi spornih reform pravosodnega sistema predlagala sprožitev 7. člena pogodbe o EU-ju, ki članici zaradi sistematičnih kršitev temeljnjih evropskih načel začasno odvzame glasovalne pravice. Proti Madžarski, Poljski in Češki je Komisija zaradi nasprotovanja prebežniškim kvotam in sprejemu beguncev sprožila tožbo na Sodišču EU-ja.

"Evropske institucije bi morale vse članice obravnavati enako in delovati izključno v okviru svojih pristojnosti. Spoštovati bi morale pravico držav članic do izvedbe domačih reform," so v skupni izjavi za javnost zapisale vlade držav. Glede migracij so Evropo pozvale, naj se osredotoči na "učinkovito zaščito zunanjih meja, ne pa na obvezne kvote, ki ne delujejo in so že razdelile Evropo". "Zavračam vse kritike na naš račun samo zato, ker imamo drugačno mnenje glede kvot. Nismo črne ovce," je dejal slovaški premier Robert Fico.

EU razporeja proračunska sredstva

Premierji so EU še pozvali, naj ohranijo evropska sredstva za kmetijstvo in razvoj revnejših držav, s čimer bi nekdaj komunističnim državam omogočili, da bi dohitele bogatejše države iz zahoda Evrope. Bruselj pri načrtovanju evropskega proračuna za obdobje med letoma 2021-2027 sicer poudarja spoštovanje pravne države, veliko sredstev pa namerava nameniti migracijam.

"Razpravljamo glede pogojev, ki jih morajo članice izpolniti, da prejmejo sredstva evropskih davkoplačevalcev," je iz Sofije sporočila evropska komisarka za pravosodje Vera Jourova in dodala, da bo med njimi delujoč sistem neodvisnega sodstva.

J. R.