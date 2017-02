Voditelji EU-ja sprejeli načrt za zajezitev prihoda prebežnikov po Sredozemskem morju

Priprave na 60. rojstni dan EU-ja

3. februar 2017 ob 08:02,

zadnji poseg: 3. februar 2017 ob 13:50

Valleta - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Voditelji EU-ja so na Malti sprejeli načrt za zajezitev prihoda prebežnikov po Sredozemskem morju, ki se bo osredotočil na podporo libijski obalni straži, boj proti tihotapcem s prebežniki in zagotavljanje zmogljivosti za sprejem prebežnikov v Libiji.

Potem ko je Bruslju s spornim dogovorom z Ankaro uspelo drastično omejiti množično prihajanje prebežnikov po t. i. balkanski poti, ki vodi od Turčije skozi Grčijo in balkanske države proti severnim evropskim državam, se je pozornost usmerila v Italijo, na katero je zdaj padlo največje breme prebežniške krize.



Voditelji so se v skupni malteški izjavi zavezali k zagotovitvi učinkovitega nadzora zunanje meje in zajezitvi prihoda nezakonitih migrantov ter h krepitvi sodelovanja z Libijo in njenimi sosedami.

V načrtu so izpostavili deset prednostnih nalog, med njimi urjenje, opremo in podporo libijski obalni straži, nadaljnja prizadevanja za razbitje poslovnega modela tihotapcev s prebežniki, zagotovitev ustreznih zmogljivosti za sprejem prebežnikov v Libiji in zmanjšanje pritiska na libijske kopenske meje.

Ta prizadevanja bodo podprli s potrebnimi finančnimi sredstvi v okviru obstoječega večletnega evropskega proračuna, v katerem je za razvojno pomoč Afriki namenjenih 31 milijard evrov.

V EU-ju poudarjajo, da je ukrepanje za omejitev prihoda prebežnikov po zahodnobalkanski poti obrodilo sadove, saj se je število nezakonitih prihodov v zadnjih štirih mesecih lanskega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto prej zmanjšalo za 98 odstotkov.

Rekordno število prihodov v Italijo

"Naš glavni cilj za vrh na Malti je zajeziti tok nezakonitih migracij iz Libije v Evropo," je pred neuradnim srečanjem napovedal predsednik Evropskega sveta Donald Tusk.

Predsednik Evropskega sveta je obljubil podporo Italiji, v katero je lani prispelo rekordnih 181.000 prebežnikov, ki so se na pot v Evropo odpravili večinoma zaradi ekonomskih razlogov in upanja na boljše življenje, v manjši meri pa zaradi preganjanja in iskanja azila. Več kot 4.500 prebežnikov je na poti proti Evropi umrlo v Sredozemskem morju, mnogi pa pri prečkanju Sahare.

Pri zajezevanju nezakonitih migracij evropski voditelji računajo, da jim bo s pomočjo in spodbudami afriškim državam uspelo odvrniti Afričane od iskanja boljšega življenja v Evropi. "To je edini način, da preprečimo ljudem umiranje v puščavi in morju," je prepričan Tusk, ki v tem vidi tudi edini način za nadzor migracij v Evropo.

Združeni narodi so EU opozorili, da dogovor s Tripolisom ni mogoč v taki obliki kot z Ankaro, saj Libija po padcu režima Moamerja Gadafija leta 2011 ni varna država. Šibka vlada, ki uživa podporo mednarodne skupnosti, ne obvladuje meja in ozemlja, ki ga nadzorujejo različne rivalske milice in klani.

Kako naprej?

V razpravi o omejevanju migracij bo sodelovala tudi britanska premierka Theresa May, ki pa bo izpustila drugi del srečanja, na katerem se bodo posvetili pripravi rimske izjave, ki jo bo EU sprejel 25. marca, ko bodo praznovali 60. obletnico nastanka povezave.

Trenutno je osnutek za izjavo ob 60. rojstnem dnevu precej splošen in v njem piše, da je EU v času "svetovnih tektonskih sprememb" na "zgodovinski prelomnici" in da se spoprijema z "dramatičnimi izzivi" od zunaj in od znotraj.

"Srečanje v Rimu bi moralo ponuditi ambiciozno vizijo za ohranitev enotnosti," še piše v osnutku za Rim, v katerem naj bi Unija med drugim poudarila tudi pomen prenovljenega sodelovanja med vladami in institucijami EU-ja.

Seveda se voditelji v pogovoru ne bodo mogli izogniti pogledu čez Atlantski ocean in odnosu z administracijo novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je do evropske povezave zavzel drugačno stališče od njegovih predhodnikov in tako javno hvalil odločitev Velike Britanije za odhod iz povezave, ob tem pa že večkrat izrazil upanje, da bodo Britancem sledile tudi druge članice EU-ja.

G. V., B. V.