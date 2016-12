Vučić ob blokadi pristopnih pogajanj: "Dovolj je hrvaškega izživljanja!"

13. december 2016 ob 10:47

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Hrvaška je blokirala odprtje poglavja 26 v pristopnih pogajanjih Srbije z EU-jem, zato se je srbski premier Aleksandar Vučić že vrnil v Beograd in ne bo sodeloval na današnji pristopni konferenci. "Dovolj je bilo hrvaškega izživljanja," je dejal Vučić.

Vučić je v Bruselj odpotoval v ponedeljek, a kmalu zagrozil, da se bo še isti dan vrnil, če po srečanju z visoko zunanjepolitično predstavnico EU-ja Federico Mogherini ne bo dogovora o sprostitvi pogajanj. "Srbija je bila vseskozi potrpežljiva in se je trudila, da se ne bi odzivala, vendar se bo zdaj drugače pogovarjala," je dejal Vučić za Prvo TV še pred sestankom z Mogherinijevo.

Ker srečanje napredka ni prineslo, je Vučič grožnjo izpolnil in se z delegacijo vrnil v domovino — v Bruslju je ostala samo ministrica za evropske integracije Jadranka Joksimović. "Nisem skrival nezadovoljstva in razočaranja zaradi ravnanja določenih držav članic, zlasti Republike Hrvaške," je na kratko izjavil po srečanju z Mogherinijevo in povedal, da je za njim težek sestanek, na katerem je podal svoje mnenje o vedenju nekaterih držav v regiji. Ob tem je dodal, da se noče vesti kot nekateri njegovi kolegi iz regije in da želi, da vodi račune o interesih Srbije.

Po napovedih naj bi Srbija danes na pristopni konferenci odprla tri poglavja, tako 5., ki govori o usklajevanju srbskih predpisov z evropskimi standardi, kot 25. o znanosti in raziskavah, pa tudi 26. o kulturi in izobraževanju. Doslej so vse članice prižgale zeleno luč za poglavji 5 in 25, Hrvaška pa ne za 26. poglavje. Za odprtje pogajalskih poglavij je sicer potrebno soglasje vseh 28 članic Unije.

Hina sicer poroča, da pri omenjenem poglavju 26 "ni soglasja med članicami" in da je imelo pripombe več držav, ne le Hrvaška, ki ima sicer pripombe glede učbenikov za hrvaško manjšino, ki naj bi jih Srbija imela tudi v hrvaškem jeziku, ne le srbskem.

Dačić: Uboga Evropska unija, kjer ima glavno besedo Hrvaška

Ob blokadi se je oglasil tudi srbski zunanji minister Ivica Dačić. "Uboga Evropska unija, v kateri ima glavno besedo Hrvaška," je dejal za RTS in dodal, da bi moral Bruselj nameniti več pozornosti dogajanju na Hrvaškem. "Nismo naivni. Preprosto ne morem verjeti, da močna Unija ne more vplivati na Hrvaško in Bolgarijo v zvezi s poglavjem 26. Vrednote EU-ja se na Hrvaškem vsakodnevno kršijo, ampak, da, počakajmo, ali se bo to danes kaj spremenilo." Vodja srbske diplomacije je imel tu v mislih predvsem opazen vzpon nacionalizma na Hrvaškem.

Dačić pravi, da Srbijo njena pot vodi k EU-ju, da pa ne bo nikomur dopustila, da jo "ponižuje in žali". "Ne gre več za vprašanje postopka določene vlade, ustvarilo se je protisrbsko ozračje. Tudi ta hrvaška vlada tega odnosa do Srbije ni spremenila. Tudi Bolgarija je imela določene zadržke glede poglavja 26, ampak lahko je napisati v Ustavo, da nimaš nacionalne manjšine, kot je to storila Bolgarija, potem pa govoriš o pravicah svoje manjšine v Srbiji," se je hudoval Dačič.

Srbski zunanji minister je tudi komentiral ponedeljkove pogovore ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova s srbskim vrhom. Dačić meni, da mora biti redna komunikacija z Moskvo Beogradu "v ponos". "Če imamo težavo v mednarodnih forumih, vedno najprej pokličemo Rusijo. Ko pokličemo Washington, nam povedo, da so veliko vložili v neodvisnost Kosova, ko pa pokličemo Moskvo, dobimo podporo," je pojasnil Dačić in poudaril, da opredelitev Beograda za evropsko povezavo Srbije nikdar ne bo spremenila v "protirusko državo".

K. S.