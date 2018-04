Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Promocijsko gradivo/TMS Projekt ICYDK je namenjen izboljšanju razumevanja področja intelektualne lastnine. Dodaj v

Z evropskim denarjem do boljšega razumevanja intelektualne lastnine

Projekt ICYDK je namenjen mladim

6. april 2018 ob 13:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Veliko evropskega denarja je namenjenega gradnji infrastrukture in okoljevarstvu, nekaj pa ga pristane tudi pri zanimivih projektih, ki so namenjeni mladim. Eden takšnih je tudi projekt ICYDK oziroma In Case You Didn't Know – Če mogoče še ne veš. Projekt je namenjen izboljšanju razumevanja področja intelektualne lastnine.

Gre za projekt, za katerega so se odločili pri Tehniškem muzeju Slovenije v sodelovanju s tiskovno agencijo STA. ICYDK, kot se tudi uradno uporablja okrajšava, sofinancira Evropska unija, razpisal pa ga je Evropski urad za intelektualno lastnino, poudarja vodja projekta Irena Marušič, iz Tehničnega muzeja Slovenije in dodaja: »Do te odločitve je prišlo na podlagi preteklega dela, saj smo lani imeli v muzeju razstavo Intelektualna lastnina in Peter Florjančič, letos pa smo pripravili razstavo Znanje brez meja, ki tudi nekako vključuje problematiko oziroma vidik intelektualne lastnine. Prav zato smo se odločili za sodelovanje pri projektu in s tem za nadgradnjo dosedanjega dela, ker je razpis predvsem namenjen mladini, stari od 13 do 18 let.«

Mladi se radi odzovejo, če se jim ponudi kaj interaktivnega, nekaj, kar jim je blizu. Gre za uporabne reči, za katere pogosto sploh ne vedo, da jih poznajo ali uporabljajo. Intelektualna lastnina je, denimo, takšna stvar, za katero večina približno ve, kaj to je, čisto natančno pa tudi ne, in kot dodaja Irena Marušič. »Prav zato smo se odločili na zelo aplikativnih primerih in tudi na zabaven način pokazati, kaj to je, kje se uporablja in kaj se zgodi, če, recimo, kršimo ta pravila.«

Glavne dejavnosti pri projektu ICYDK bosta obstoječi razstavi, ki sta nadgrajeni z novimi vsebinami. Skupaj s STA bodo pripravili 12 multimedijskih zgodb, in kot še poudarja vodja projekta Irena Marušič: »Pripravljen bo tudi kratek film oziroma animacija na podlagi problematike intelektualne lastnine. Ob tem pa bodo pripravljeni in razdeljeni tudi vprašalniki, prek katerih bomo izvedeli, koliko mladi sploh razumejo tovrstno tematiko.«

Največ dejavnosti bo v Tehniškem muzeju in v prostorih Muzeja pošte in telekomunikacij, ob tem pa bodo z mladimi v stik stopili tudi na osnovnih in srednjih šolah.

Projekt v večini financira Evropska unija, saj je sofinanciranih približno 80-odstotno, projekt pa je vreden 58 tisoč evrov. ICYDK pa po besedah Marušičeve »traja eno leto, pogodbo so podpisali sredi meseca marca letos, kar pomeni, da so v polnem teku«. Konec aprila bo projekt tudi uradno začel delovati, in sicer s ponovno postavitvijo razstave Ko ideja postane intelektualna lastnina.

Borut Kampuš, Radio Slovenia International – Radio Si/Euranet Plus – boljše razumevanje Evrope