Foto: BoBo

Z evropskim denarjem uspešno nad gluten

Zgodnje odkrivanje celiakije je izredno pomembno

5. januar 2018 ob 14:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Z evropskim denarjem se, kot se v javnosti pogosto napačno razume, ne financirajo samo ceste in kmetijstvo, ampak tudi zgodnje odkrivanje bolezni. Uspešna zgodba na področju zdravja oziroma medicine pa je zagotovo projekt LQ – CELIAC, pri katerem se je širšo javnost opozarjalo na problem bolnikov s celiakijo.

Le-tega sofinancira program Interreg Central Europe, traja 36 mesecev, v njem pa sodeluje 12 partnerjev iz petih držav Centralne Evrope.

Jasno je, da gre v tem primeru za projekt s področja preventivnega zdravstvenega varstva, sicer pa - kot pojasnjuje Jasmina Dolinšek iz Službe za razvojne projekte in investicije iz Projektne pisarne Mestne občine Maribor, ki je tudi nosilec tega evropskega projekta -, je "projekt LQ - Celiac štartal leta 2011 in se uspešno zaključil septembra leta 2014. Evropska unija je financirala 85 %, celotna vrednost projekta pa je bila okoli 630.000 evrov. Cilj projekta je bilo osveščanje širše javnosti, bolnikov ter zdravstvenega osebja, posebej pa smo se pri projektu LQ - Celiac osredotočili na mlade, ki se so se že ali se bodo kasneje v življenju srečali s celiakijo".

Izobraževanje je bilo pripravljeno za bolnike in za zdravstveno osebje, pripravljeni so bili štirje rehabilitacijski tabori in testirani marsikateri prehrambni izdelki. V ospredju pa je bilo, kot dodaja Dolinškova, zgodnje odkrivanje bolezni. Na podlagi uspešnega dela pa je prišlo do novega evropskega projekta, poimenovanega Focus IN CD. Pri tem projektu pa gre, kot izpostavlja Jasmina Dolinšek, "za sodelovanje petih držav, Nemčije, Italije, Hrvaške, Slovenije in Madžarske. Projekt se je začel izvajati junija 2016 in bo trajal do maja 2019. Pri Focus IN CD gre v bistvu za nadgradnjo projekta LQ - Celiac, kjer smo uporabili pridobljena znanja in izkušnje ter se lahko sedaj laže ukvarjamo s cilji aktualnega projekta, ki se ukvarja s socialnimi inovacijami. Eno izmed glavnih težišč je gotovo promocija e-učenja ter razvoj in testiranje novih storitev".

Vse skupaj torej obsega nova orodja za bolnike, za zdravstveno osebje, zdravniki pa bodo lahko v prihodnje uporabljali tudi novo aplikacijo, ki bo pripomogla pri diagnosticiranju in obravnavi celiakije. Kako pa so zdravniki sodelovali oziroma sprejeli projekta LQ - Celiac in Focus IN CD, pa je nazorno izpostavil Jernej Dolinšek s Klinike za pediatrijo UKC Maribor, ki pravi, da je imel projekt kar nekaj ciljev: "Strogo medicinsko gledano je bila naša želja odkriti še nekaj neodkritih bolnikov s celiakijo, kar smo poskušali doseči s hitrimi testi za celiakijo. Testirali smo tudi po šolah, gre namreč za test, kjer se na testnem lističu pravzaprav vidi, ali so prisotna protitelesa značilna za celiakijo ali ne."

A to še ni vse, po besedah Dolinška so "tovrstni hitri testi denimo dobra rešitev za testiranje večje populacije". "Tudi rezultati testiranja v okviru projekta LQ - Celiac so bili zanimivi, saj smo pričakovali, da bomo odkrili denimo bistveno več bolnikov med srednješolci, pa se to ni zgodilo. Se je pa zato zgodil drug zanimiv efekt, ki je prinesel rezultate, namreč zaradi ozaveščenosti in govora o testiranju so bili v UKC Maribor napoteni drugi bolniki, od svojih zdravnikov, prav zaradi suma na celiakijo. Na koncu se je zgodilo to, da smo v enem letu podvojili število odkritih bolnikov s celiakijo, in to zavoljo ozaveščanja in promocije tega evropskega projekta."

In ker je bil projekt LQ - Celiac tako uspešen, so pri sedaj aktualnem Focus IN CD "zdaj reč zastavili malce širše". "Zdaj je glavno osredotočanje na razlogih, zakaj še zmeraj prihaja do zamud pri diagnosticiranju. Ali gre za posledice nepoznavanja strokovne javnosti, splošne javnosti, nezavedanja o celiakiji ali pa morda za nedosegljivost določenih testov in metod. Pri Focus IN CD gre torej bolj za analizo, kakšne so razlike pri določenih zdravstvenih sistemih," je aktualen evropski projekt z medicinskega vidika orisal Jernej Dolinšek.

Ob poplavi ponudbe prehrane brez glutena nam kot potrošnikom tovrstne raziskave gotovo pridejo prav in nam pomagajo ugotoviti, ali imamo določene zdravstvene težave, povezane s celiakijo oziroma glutenom, ali pa morda (pre)večkrat nasedamo raznim tržnim trikom korporacij in trgovskih verig. Vsekakor pa, pazite na svoje zdravje in se ob sumu na kakršne koli spremembe odpravite najprej do svojega osebnega zdravnika.

Borut Kampuš, Radio Slovenia International - Radio Si/Euranet Plus - boljše razumevanje Evrope