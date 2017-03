Začetek brexita: "Izgubili smo močno in pomembno članico"

29. marec 2017 ob 21:24

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Po začetku procesa britanskega izstopa iz Evropske unije njene članice pozivajo, naj Velika Britanija še naprej ostane partner EU-ja in v Natu.

Vrstijo se tudi opozorila, da je za EU to prelomnica in da obe strani čakajo težka ločitvena pogajanja.



Nemška kanclerka Angela Merkel je odločitev Velike Britanije za izhod iz EU-ja globoko obžalovala. "Izgubili smo močno in pomembno članico," je dejala. Hkrati je preko svoje tiskovne predstavnice opozorila, da je Velika Britanija še vedno pomemben partner EU in evropskih držav v zvezi Nato.

Merklova je pozvala k "poštenim in konstruktivnim" pogajanjem glede britanskega izhoda iz EU-ja. "Mi, EU, bomo te pogovore vodili na pošten in konstruktiven način. Upam, da se bo tudi britanska vlada pogajanj lotila v podobnem duhu," je povedala in pojasnila, da se je pred tem po telefonu pogovarjala tudi z britansko premierko Thereso May, ki ji je zagotovila, da bo tako.

V Berlinu so ob tem še opozorili, da bi negotovost glede pogovorov pomenila "strup tako za državljane kot gospodarstvo", na drugi strani pa zagotovili, da so v nemški vladi na pogajanja o ločitvi dobro pripravljeni. "V teh pogajanjih bo unija delovala kot eno in branila svoje interese - ostalih 27 članic EU," je dejal nemški zunanji minister Sigmar Gabriel.

"Zagotovo pa ločitev ne bo lahka naloga za nobeno od strani," je še dejal Gabriel. Vendarle bi v primeru brexita lahko obveljala želja iz zasebnih ločitev "ostaniva prijatelja", je dodal nemški podkancler.

"Evropa gre naprej"

Francoski predsednik Francois Hollande je na drugi strani napovedal, da bo brexit predvsem boleč za Britance. "Evropa bo šla naprej, nedvomno z različnimi hitrostmi," je prepričan Hollande.

Podobno je menil tudi češki zunanji minister Lubomir Zaoralek, ki je dejal, da bo Velika Britanija brez EU-ja revnejša. Izrazil je pričakovanje, da se bo njen dostop do evropskega skupnega trga zmanjšal. "To je tako, kot ko žena sporoči, da bi se rada ločila, nato pa bi se rada vedno znova vračala v stanovanje in si jemala ven, kar potrebuje," je bil slikovit.

Nizozemski premier Mark Rutte je izrazil upanje, da bo zdaj hitro razjasnjeno, kakšni bodo naslednji odnosi. "Za veliko ljudi in podjetij na Nizozemskem se zdaj začenja obdobje negotovosti," je opozoril Rutte.

Kern: Britanci dolgujejo 60 milijard evrov

Avstrijski kancler Christian Kern je v prvi vrsti izrazil obžalovanje, da je do brexita prišlo, "vendar pa moramo zdaj kar se da hitro in brez trenj izvesti izstop države iz EU-ja, da bi čim prej dosegli jasnost za avstrijska podjetja, ki delujejo v Veliki Britaniji in za okoli 25.000 avstrijskih državljanov, ki tam živijo.

Napovedal je sicer težka ločitvena pogajanja, predvsem zaradi finančnih vprašanj. "Glede na ocene, da Britanci še vedno dolgujejo EU-ju okoli 60 milijard evrov, bo to zagotovo hud boj," je dejal Kern v izjavi.

Toda brexit ni le tragedija in velik izziv za EU, ampak tudi možnost za preobrazbo, zlasti v smislu spodbujanja reform v EU-ju, pa je dodal avstrijski zunanji minister Sebastian Kurz. "EU bi se moral glede manjših vprašanj, ki jih lahko rešijo članice ali regije same, vrniti k tovrstnemu odločanju," se je zavzel.

"Veliko škode na obeh straneh"

Ostali politiki so se zaenkrat odzivali bolj na kratko. "Danes ni dober dan. Brexit predstavlja novo poglavje v zgodovini naše unije, ampak smo pripravljeni, šli bomo naprej, z upanjem, da Velika Britanija ostane tesen partner," je dejal predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani.

"Politiki, ki so se borili za brexit, so lahko odraščali v svobodni Evropi. Danes gradijo nove zidove (...) Zgodovina bo pokazala, da je bil brexit velikanska napaka. Naredil bo veliko škode na obeh straneh," je opozoril vodja Evropske ljudske stranke, največje politične skupine v Evropskem parlamentu, Manfred Weber.

Odhod Velike Britanije je obžaloval tudi švedski premier Stefan Löfven, ki je pozdravil "konstruktiven ton", ki ga je v pismu, s katerim je sprožila brexit, ubrala britanska premierka Theresa May.

"Zdaj je čas za slovo od Britanije," se je odzval tudi danski premier Lars Lokke Rasmussen. "V dveh letih se bo evropska družina skrčila z 28 držav na 27. To je res žalostno," je izjavil in se prav tako zavzel, da bi ločitvena pogajanja ohranila "dostojnost" in da bosta obe strani ohranili tesne vezi. "To je v interesu vseh," je še dejal Lokke Rasmussen.

Odzvala se je tudi Bela hiša, ki si želi, da bi Velika Britanija ostala močan voditelj v Evropi. "Spoštujemo voljo britanskega volilnega telesa in vlade njenega veličanstva pri odhodu iz EU-ja," je izjavil tiskovni predstavnik Sean Spicer. "Kakorkoli bo izgledal prihodnji odnos Velike Britanije in EU, želimo, da Združeno kraljestvo ostane močan voditelj v Evropi," je dodal.

G. V.