Zaradi nasprotovanja predlogu dogovora o brexitu odstopil britanski sekretar za promet

V britanski vladi se vrstijo odstopi

9. november 2018 ob 21:31

London - MMC RTV SLO, STA

Britanski sekretar za promet Jo Johnson je odstopil zaradi nasprotovanja dogovoru, ki ga želi vlada premierke Therese May skleniti z Brusljem o izstopu Velike Britanije iz EU-ja.

Johnson, sicer brat nekdanjega zunanjega ministra Borisa Johnsona, je dogovor označil za veliko napako in pozval k novi zjasnitvi javnosti o brexitu.

Dosedanji sekretar za promet je ocenil, da gre Velika Britanija "v smeri nekoherentnega brexita, ki bo državo pustil ujeto v podrejenem položaju do Evropske unije".

Po njegovem mnenju se je treba nujno vrniti k ljudem in preveriti, ali želijo na tej podlagi nadaljevati s procesom izstopa države iz Unije.

Medijem je sporočil, da bo v parlamentu glasoval proti dogovoru o brexitu, ki ga skuša vlada uskladiti z Brusljem, saj v nasprotju z obljubami ne vsebuje nikakršnega dogovora o prihodnjih trgovinskih odnosih.

Johnson tako sledi svojemu bratu, ki je julija prav tako odstopil zaradi nestrinjanja s politiko vlade pri pogajanjih o brexitu.

Jo Johnson je sicer na referendumu junija leta 2016 glasoval za obstanek države v EU-ju, medtem ko je bil njegov brat med vodilnimi zagovorniki izstopa države iz povezave. Boris Johnson je danes že pozdravil bratovo odločitev z besedami, da sta "združena v osuplosti" nad premierkinim vodenjem pogajanj o brexitu.

Dogovor do konca meseca?

Theresa May si prizadeva, da bi dogovor z Brusljem o brexitu dosegli do konca novembra, da bi ga lahko britanski parlament sprejel do izstopa iz EU-ja, ki je predviden 29. marca 2019.

Pogajanja so sicer zastala zaradi nesoglasij glede tega, kako bi se izognili nadzoru nad dobrinami na meji med Združenim kraljestvom in Irsko, ki je članica EU-ja, dokler med Brusljem in Londonom ne bi dosegli novega trgovinskega sporazuma. 27 članic EU-ja predlaga, da bi Severna Irska, ki je del Združenega kraljestva, ostala v enotnem trgu in carinski uniji, če do konca prehodnega obdobja decembra 2020 ne bi našli druge rešitve. Britanska vlada temu nasprotuje.

Zaradi nestrinjanja s pogajalskimi izhodišči vlade glede brexita je letos med drugim odstopil tudi minister za brexit David Davis.

B. V.