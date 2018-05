Teheran: "Če se naši interesi ne ohranijo v sporazumu, bomo znova bogatili uran"

Iranski zunanji minister se bo v Bruslju sešel s francoskim, britanskim in nemškim kolegom

15. maj 2018 ob 17:31,

zadnji poseg: 15. maj 2018 ob 18:43

Bruselj - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Iranski zunanji minister Džavad Zarif se v Bruslju sestaja s predstavniki EU-ja, Francije, Velike Britanije in Nemčije. Teheran medtem sporoča, da bodo v primeru propadlih pogovorov o jedrskem sporazumu znova bogatili uran.

"Če se naši interesi ne bodo ohranili, bomo izstopili iz sporazuma in nadaljevali bogatenje urana do 20 ali več odstotkov," je sporočil tiskovni predstavnik vlade Mohamad Bager Nobakt.

Medtem se iranski zunanji minister Zarif sestaja s političnimi predstavniki iz Evrope, s katerimi poskušajo najti skupni jezik o iranskem jedrskem sporazumu, okoli katerega je po odhodu ZDA in grožnjah z novimi sankcijami - tudi za evropska podjetja, ki z Iranom poslujejo - še mnogo neznank.

Zarif se je sestal z visoko zunanjepolitično predstavnico EU-ja Federico Mogherini in pogovore označil za dobre in konstruktivne ter izrazil optimizem glede iranskega jedrskega sporazuma po odhodu ZDA. "Smo na pravi poti, da bodo interesi preostalih podpisnic, še posebej Irana, zagotovljeni," je po poročanju iranske tiskovne agencije Tasnim po pogovorih dejal Zarif.

"Evropska unija je odločena ohraniti ta sporazum," je dejala Mogherinijeva in srečanje prav tako ocenila za produktivno. EU si po njenih besedah prizadeva za ukrepe, ki bodo služili zaščiti vlaganj in zagotovili celovito uresničevanje sporazuma.

Srečanje iranskega zunanjega ministra z vodji diplomacij Francije, Velike Britanije in Nemčije, Jean-Yvesom Le Drianom, Borisom Johnsonom in Heikom Maasom, se bo začelo ob 18.30.

Johnson je pred pogovori dejal, da je sporazum za Veliko Britanijo in njene partnerje v EU-ju življenjskega pomena za skupno varnost ter da vsi ostajajo zavezani njegovemu uresničevanju.

EU in Iran za energetsko sodelovanje

Zarifovi pogovori v Bruslju potekajo teden dni po tistem, ko so ZDA sporočile svoj umik iz sporazuma. Evropski komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Canete bo v Teheranu za konec tedna na pogovorih o sodelovanju med Iranom in EU-jem na področju energetike.

ZDA s sankcijami nad guvernerja banke

Ameriško ministrstvo za finance je medtem uvedlo sankcije proti guvernerju iranske centralne banke Valiolahu Seifu, ki naj bi pomagal revolucionarni gardi pri prenosu več milijonov dolarjev šiitski milici Hezbolah v Libanonu. Sankcije veljajo tudi za pomočnika direktorja mednarodnega oddelka pri banki Alija Tarzalija.

Finančni minister ZDA Steven Mnuchin je sporočil, da ZDA ne bodo dovolile iranske zlorabe mednarodnega finančnega sistema za podporo terorističnim dejavnostim. Dodal je, da mora mednarodna skupnost ostati pozorna na tovrstne dejavnosti Irana.

ZDA so že v četrtek uvedle sankcije proti devetim Irancem in podjetjem zaradi manipulacij trga valut in transferjev denarja za republikansko gardo v sodelovanju s centralno banko Irana.

Seif je sicer v težavah tudi v Iranu, kjer polovica poslancev zahteva, naj ga predsednik Hasan Rohani odstrani s položaja zaradi dejanj, ki so privedla do slabitve valute rial.

J. R.