Zelena luč za prvih 17 projektov v okviru obrambnega stebra EU-ja

Slovenija bo v Mali poslala še pet vojakov

6. marec 2018 ob 19:18

Bruselj - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Obrambni ministri držav članic EU-ja so dva meseca po ustanovitvi novega obrambnega stebra potrdili prvih 17 skupnih projektov. Slovenija bo sodelovala pri dveh, pri petih bo opazovalka.

Slovenija bo vključena v projekta vojaške mobilnosti in mreže logističnih vozlišč, za katera je presodila, da lahko prineseta največ koristi, je povedal državni sekretar na obrambnem ministrstvu Miloš Bizjak. Med projekti, kjer bo sodelovala kot opazovalka, sta tudi projekta v zvezi s kibernetsko varnostjo, projekt o posredni ognjeni podpori in projekt glede kriznega odzivanja na operacije.

Pri projektu novega obrambnega stebra, znanega kot Pesco, ki velja za glaven korak k obrambni uniji, sodelujejo vse države EU-ja, razen Velike Britanije, Danske in Malte. Prvi projekti vključujejo vzpostavitev zdravstvene enote EU-ja, pomorski nadzor, podvodna brezpilotna plovila, vojaško mobilnost in kibernetsko varnost.

Države, ki sodelujejo v projektu Pesco, naj bi do junija sprejele tudi skupna pravila za upravljanje projekta, nato pa še splošne pogoje za sodelovanje tretjih držav, vzporedno pa bo tekla priprava novih projektov, ki naj bi bili potrjeni do konca leta, je pojasnila visoka zunanjepolitična predstavnica unije Federica Mogherini.

ZDA skrbi možnost protekcionizma

Ministri za obrambo danes v Bruslju še niso odločali o tem, ali bodo evropski obrambni projekti odprti tudi za tretje države, denimo za ameriško ali po brexitu britansko vojaško industrijo. Predvsem v ZDA opozarjajo pred protekcionizmom evropskega obrambnega sodelovanja. ZDA skrbi, da nova evropska obrambna politika ogroža interese ameriške industrije - ameriška stališča Uniji so izrečena v obdobju, ko v Washingtonu rožljajo s carinami in drugimi protekcionističnimi ukrepi.

Evropska zunanja ministrica Federica Mogherini je zatrjevala, da je evropski pristop kooperativen, in da obstaja predvsem želja po sodelovanju s tistimi tretjimi državami, s katerimi je sodelovanje označeno kot strateško.

Nakup bojnih oklepnikov 8 x 8 prva velika naložba v posodobitvi

Bizjak je ob tem znova izpostavil nakup bojnih oklepnikov 8 x 8 v okviru mednarodne organizacije Occar kot prvo veliko naložbo, ki bo spodbudila vlaganja v posodabljanje Slovenske vojske in prinesla priložnosti za slovensko gospodarstvo. Omenil je dva dogodka: 8. marca bo posvet z evropsko industrijo v Bruslju, maja pa bodo o možnostih sodelovanja razpravljali s predstavniki industrije Nemčije in Nizozemske, ki tudi sodelujeta v Occarju.

Evropska zunanja ministrica je poudarila, da je velik del članstva EU-ja tudi članic Nata in da krepitev obrambnih zmogljivosti Unije koristi tudi Natu. Ministri so danes razpravljali tudi o izvajanju evropskih misij za usposabljanje v Maliju, Somaliji in Srednjeafriški republiki. Slovenija načrtuje povečanje kontingenta v Maliju s pet na do deset predstavnikov. Poleg tega namerava aprila na štirimesečno misijo v Sredozemlje znova napotiti ladjo Triglav s 45 člani posadke.

