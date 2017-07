Židan: Tožba proti Evropski komisiji zaradi terana najpozneje do konca avgusta

Nekaj držav z argumenti soglaša

18. julij 2017 ob 14:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenija bo tožbo proti Evropski komisiji zaradi dodelitve izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran vložila najpozneje do konca avgusta, je v Bruslju sporočil kmetijski minister Dejan Židan.

Akt za dodelitev izjeme bo predvidoma začel veljati v sredo, rok za vložitev tožbe se izteče 19. septembra, je pojasnil Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Židan je na zasedanju kmetijskih ministrov Evropske unije v Bruslju uradno obvestil, da bo Slovenija tožila Evropsko komisijo zaradi uveljavitve delegiranega akta za dodelitev izjeme Hrvaški, ki je predvidena v sredo.

Židan je v daljšem govoru znova poudaril slovenske postopkovne in vsebinske argumente proti izjemi, vključno z mnenjem, da je komisija prekoračila svoje pristojnosti.

Zahtevano večino za zavrnitev akta je bilo po Židanovih navedbah nemogoče dobiti, so se pa oglasile Italija, Francija, Madžarska in Slovaška, ki so vse podvomile o takem načinu podeljevanja izjem.

Delegirani akt je mogoče zavrniti z absolutno večino v Evropskem parlamentu ali s super kvalificirano večino članic, kar pomeni, da bi moralo proti glasovati 72 odstotkov članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov prebivalstva.

Zahtevano večino je v primerih, ko gre za interes dveh članic, izjemno težko pridobiti, saj se načeloma države ne želijo izpostavljati in postavljati po robu komisiji, če ne gre za njihove lastne interese.

Al. Ma.