ZN opozarja: Sodelovanje EU-ja z Libijo za zaustavitev prebežnikov nehumano

EU želi za vsako ceno preprečiti prihod prebežnikov

14. november 2017 ob 17:30

Bruselj,Tripoli - MMC RTV SLO, STA

Visoki komisar ZN-a za človekove pravice Zeid Al Husein je dejal, da je pomoč EU-ja Libiji pri prestrezanju prebežnikov in njihovem vračanju v Libijo nehumano. "To je sramota za vest človeštva," je dejal.

EU namreč skuša s pomočjo Libiji zaustaviti prebežnike pred prihodom v Evropo pred Sredozemskega morja. "Trpljenje migrantov, priprtih v Libiji, je sramota za vest človeštva," je v sporočilu za javnost opozoril visoki komisar ZN-a za človekove pravice Zeid Al Husein. Po njegovih besedah je "evropska politika pomoči libijski obalni straži pri prestrezanju in vračanju migrantov v Sredozemlju nehumana".

Libija, ki je od zrušenja dolgoletnega voditelja Moamerja Gadafija v kaotičnem stanju, je pomembna tranzitna točka za prebežnike, ki poskušajo priti v Evropo. Pri tem številni pristanejo v rokah tihotapcev ljudi, kjer so izpostavljeni hudim zlorabam, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je opozoril Zeid, so že tako grozljive razmere v Libiji zdaj postale katastrofalne. Mednarodna skupnost si ne more več zatiskati oči pred nepojmljivimi grozotami, ki jih prenašajo prebežniki v tej državi, in se pretvarjati, da je situacijo možno popraviti zgolj z izboljšanjem razmere v centrih za pridržanje, je dodal.

Oropani dostojanstva

"Pridržani nimajo nobene možnosti izpodbijanja legalnosti pridržanja in dostopa do pravne pomoči," so še opozorili v Visokem komisariatu ZN-a za človekove pravice.

Opazovalci ZN-a, ki so obiskali centre za pridržanje, so dejali, da so tam našli "na tisoče izčrpanih in travmatiziranih moških, žensk in otrok, zloženih enega na drugem," poroča BBC. Al Husein je še dejal, da so prebežniki zaklenjeni v hangarjih in oropani dostojanstva ter "brez dostopa do najosnovnejših potrebščin".

Sodelavci ZN-a, ki so obiskali centre za pridržanje v Tripoliju, so navajali poročanja pridržanih o pretepanjih, mučenjih in spolnih zlorabah tako v času prevoza kot v samih centrih za pridržanje.

"Ne smemo biti tihi očivdci sodobnega suženjstva, posilstev in drugega spolnega nasilja ter nezakonitih ubojev v imenu upravljanja z migracijami in preprečevanja prihoda obupanih in travmatiziranih ljudi v Evropo," je dejal Al Husein,

Pridržanih skoraj 20.000 ljudi

Po podatkih libijskih oblasti je bilo v začetku novembra v centrih za pridržanje pod njihovim nadzorom 19.900 ljudi, medtem ko jih je bilo sredi septembra okoli 7.000. Do velikega porasta je prišlo, ker so oblasti pridržale več tisoč prebežnikov, ki so jih pred tem zadrževali tihotapci v Sabrati zahodno od Tripolija.

B. V.