105-milijonska Novartisova naložba v novo Lekovo tovarno na Prevaljah

Cerar: Močna spodbuda za nadaljnji razvoj

11. april 2017 ob 20:08

Prevalje - MMC RTV SLO/STA

Na Prevaljah so položili temeljni kamen za gradnjo nove Lekove tovarne antibiotika širokega spektra. Gre za največjo naložbo Novartisa v Sloveniji.

Temeljni kamen za novo, 105 milijonov evrov vredno naložbo je vodstvo Leka skupaj s predsednikom vlade Mirom Cerarjem simbolično položilo ob zdajšnji tovarni na zemljišču, ki ga je Lek lani kupil od prevozniškega podjetja Koratur.

Gradnja nove tovarne, s katero bodo povečali proizvodnjo širokospektralnega antibiotika, ki na Prevaljah poteka že 40 let, se bo začela že letos in bo v prvi fazi končana do leta 2020, ko jo bodo tudi zagnali. V celoti pa bo naložba končana do leta 2023, je napovedal predsednik uprave Leka Vojmir Ulep.

Predvidoma 140 novih delovnih mest

Največja Novartisova posamična naložba do zdaj v Sloveniji po njegovih besedah prinaša predvidoma dobrih 140 novih delovnih mest, prve nove sodelavce pa bodo zaposlili že letos. Lek na Prevaljah trenutno zaposluje 246 delavcev. Celotna naložba je zastavljena tako, da v nobenem primeru nima škodljivega vpliva na okolje in ljudi, je še poudaril Urlep.

S koncem prve faze naložbe, ko bodo zgradili tovarno in v njej namestili določeno število proizvodnih linij, v Leku računajo, da bodo zdajšnjo letno proizvodnje od 600 do 700 milijonov tablet dvignili na približno 1,5 milijarde tablet letno. Hkrati bo v okviru nove naložbe zgrajeno tudi novo skladišče, kjer bo v prvi fazi omogočeno skladiščenje okoli 2.000 palet.

V pričakovanju tretje razvojne osi

Naložba v novo tovarno predstavlja za Prevalje, Koroško in celotno Slovenijo močno spodbudo za nadaljnji razvoj in ustvarjanje novih delovnih mest ter je pomemben dokaz, da je Slovenija privlačna lokacija za tuje in domače naložbe, je ob polaganju temeljnega kamna dejal premier Cerar.

Po njegovih besedah je vlada trdno odločena, da vzpostavi tretjo razvojno os, kajti tudi Novartisova odločitev za naložbo na Prevaljah dokazuje, kako zelo je pomembno, da se hkrati s tem gradi tudi ustrezna infrastruktura. "Tretja razvojna os se bo gradila. V petih, šestih letih bi morala biti zgrajena, verjetno celo do Slovenj Gradca," je zatrdil.

Če hitra cesta bo, bo tudi manj težav s pridobivanjem kadrov, pa je dejal direktor Lekove družbe na Prevaljah Zlatko Ajd, ki ocenjuje, da naložba poleg novih delovnih mest zagotavlja tudi dolgoročno prihodnost te proizvodne lokacije.

Podobno je izpostavil tudi prevaljski župan Matic Tasič, ki pa je opozoril, da občina formalnega sklepa od okoljskega ministrstva glede izgradnje čistilne naprave, na katero se bo s komunalnimi odpadnimi vodami priklopil tudi Lek, še nima.

