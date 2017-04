50 največjih ameriških podjetij prijavlja dobiček v davčnih oazah

Država ima vsako leto za 135 milijard manj pobranih davkov

12. april 2017 ob 11:14

Washington - MMC RTV SLO/STA

Petdeset največjih ameriških podjetij, tudi tehnološki velikan Apple, računalniška družba Microsoft in največji trgovec na svetu Wal-Mart, je leta 2015 kar 1.600 milijard dolarjev dobičkov prijavilo v davčno ugodnih državah.

S tem so se podjetja izognila plačilu davkov v ZDA, je razvidno iz danes objavljene študije nevladne organizacije za boj proti revščini Oxfam America, ki se naslanja na podatke obravnavanih podjetij. S tem naj bi podjetja državo vsako leto v obliki neplačanih davkov oškodovala za 135 milijard dolarjev, je dejal predstavnik Oxfama Robbie Silverman.

Glede na študijo se je vsota dobičkov teh podjetij, prijavljenih v davčnih oazah, v letu 2015 glede na leto 2014 povečala za 200 milijard dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Največ dobička v davčnih oazah med 50 največjimi podjetji v ZDA prikaže Apple (več kot 200 milijard dolarjev), sledijo pa mu eno največjih farmacevtskih podjetij na svetu Pfizer (193,6 milijarde evrov) in Microsoftova IT Group (124 milijard evrov).

Izogibanje davkom v skladu z zakonom

Da bi dobičke spravila iz ZDA, so podjetja po navedbah organizacije Oxfam America uporabila "skrivno mrežo 1.751 podružnic v davčnih oazah", pri čemer to ravnanje ni bilo nezakonito. Ameriška zakonodaja podjetjem namreč omogoča, da dobičke, ustvarjene v tujini, prijavijo v davčno ugodnih državah in se izognejo plačilu davkov doma, kjer so med najvišjimi v industrializiranem svetu.

Davek na dobiček na zvezni ravni v ZDA znaša nominalno 35 odstotkov, 50 podjetij pa si je v davčnih oazah zagotovilo skoraj 10 odstotnih točk nižjo obdavčitev. Predsednik ZDA Donald Trump je v času pred volitvami sicer napovedal, da bo davek na dobiček znižal na 15 odstotkov in podjetjem omogočil prenos denarja v domovino ob enkratni obdavčitvi v višini desetih odstotkov.

V Oxfamu pa tovrstne predloge zavračajo, saj menijo, da bi imeli od njih koristi le najbogatejši. Poleg tega naj bi bili ti ukrepi sprejeti na račun programov za boj proti revščini.

B. V.