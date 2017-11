660 milijonov za prenovo mariborskega letališča

Cerar: Interes Slovenije je vzpostavitev čim boljše povezave s Kitajsko

27. november 2017 ob 16:36

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Družba SHS Aviation, ki s pomočjo azijskega kapitala upravlja mariborsko letališče, je z enim največjih gradbenih podjetij na svetu, pekinškim China State Construction Engieering, podpisala za 660 milijonov evrov vreden dogovor za prenovo letališča in podajšanje steze.

Mariborski župan Andrej Fištravec je ob tem dejal, da ta poteza potrjuje pravilnost njihove usmerjenosti v iskanje poslovnih partnerjev s hitro rastočih trgov, ki bi našli svoje priložnosti v regiji in celotni Sloveniji. Po njegovih besedah poteka razvoj letališča po načrtih. Naslednji korak je podaljšanje letalske steze, ki naj bi bila končana marca prihodnje leto.

Premier Miro Cerar je ob robu vrha predsednikov vlad 16 držav Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske v Budimpešti poudaril, da je interes Slovenije vzpostaviti čim boljše povezave s Kitajsko, tudi v obliki neposrednega letalskega prometa. To bi med drugim omogočilo kitajskim turistom, da bi lažje obiskovali Slovenijo in prek nje sosednje države. Napovedal je, da bosta vlada in on osebno "zelo podpirala tovrstne pobude". Poudaril pa je, da gre za projekt zasebne narave, zato lahko kot premier le pozdravi morebiten uspeh vlagateljev.

Veliko je odvisno od uresničitve državnih zavez

"Za nas je to velik trenutek, saj bo s podpisom pogodbe s tako velikim partnerjem pomenila ogromno promocijo. Mariborsko letališče bo v Evropi in Aziji v prihodnje prepoznano kot nišno letališče s potniškimi in tovornimi povezavami na Kitajsko," je dejal svetovalec mariborskega župana Marko Kovačič in dodal, da ima SHS Aviation nekaj lastnega kapitala, preostanek nameravajo pridobiti pri bankah.

Kovačič ni znal natančno pojasniti, ali gre za zavezujočo pogodbo ali zgolj za pismo o nameri, saj je veliko odvisno od uresničitve državnih zavez za čim hitrejšo spremembo prostorskega načrta, meni pa, da gre vseeno za precej bolj obligatorno pogodbo, v kateri so zelo natančno opredeljene zaveze in finančni pogoji obeh strani.

Vlada je pred kratkim sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za mariborsko letališče ter imenovala delovno skupino za to. Spremembe načrta med drugim vključujejo podaljšanje letališke steze z 2500 na 3300 metrov, širitev letališke ploščadi, območje za razledenitev letal ter območje za posodobitev in razvoj letališke infrastrukture.

L. L.