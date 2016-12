Aerodrom Maribor prešel v last družbe SHS Aviation oziroma azijskega kapitala

Mariborski župan Andrej Fištravec je s poslom zadovoljen

21. december 2016 ob 18:23

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Delavska hranilnica je prejela šest milijonov evrov kupnine za družbo Aerodrom Maribor. Novi lastnik družbe je družba SHS Aviation, ki je hranilnici že pred časom nakazala prvi milijon kupnine.

Boris Bobek, ki je eden izmed dveh direktorjev družbe Aerodrom Maribor, je ob tem dejal, da je izpolnjen del dogovora med dosedanjim in novim lastnikom. Preostali trije milijoni kupnine pa so za zdaj zadržani na nevtralnem računu in jih bodo sprostili, ko bo Aerodrom Maribor dobil dolgoročni najem od države.

Novi lastnik in investitor je po njegovih besedah družba SHS Aviation, ki je sicer registrirana v Sloveniji, ta pa bo tudi nosila posledice, če Aerodrom Maribor ne pridobi dolgoročnega najema. Če se za njih zgodba razplete pozitivno, bodo po njegovem razumevanju tri milijone evrov namenili razvoju in poslovanju letališča.

Ker je sam tudi predsednik nadzornega odbora mariborske občine, je na mestu tudi vprašanje morebitne spornosti opravljanja vseh teh funkcij. A Bobek to zavrača, saj pri vsem skupaj ne gre za javna, ampak zasebna sredstva tujih vlagateljev. Gre za azijski kapital in ljudi, ki so bili v preteklosti že del nekaterih neuspelih poslov v mestu, a se mu to ne zdi relevantno.

Mariborski župan zadovoljen

Mariborski župan Andrej Fištravec pa je ob tem dejal, da gre za pomemben dan za razvoj letališča, saj bo novi lastnik poskrbel, da letališče po več kot dveh desetletjih umiranja na obroke znova zaživelo. Župana še veseli, da je obljubo o objavi razpisa za dolgoročni najem letališča izpolnila tudi vlada, ob tem pa je dodal, da se morda komu projekt že zdaj zdi velik, a glede na to, "kaj vse strateški lastniki na letališču načrtujejo, gre samo za manjši del mozaika".

Fištravec je tudi vesel, da je Delavska hranilnica sodelovala pri prodaji Aerodroma novemu strateškemu lastniku, potem ko so ugotovili, da je vodenje letališča "zelo poseben posel," je sklenil Fištravec.

L. L.