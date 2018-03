Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Facebookove delnice so februarja dosegle rekordnih 195 dolarjev, zdaj pa so zdrsnile na dobrih 160 dolarjev. Foto: Reuters Bitcoin, ki je bil decembra vreden že 20 tisoč dolarjev, je trenutno malo nad 9.000 dolarji. Po Facebooku sta se tudi Google in Twitter odločila, da bosta na svojih platformah prepovedala oglaševanje kriptovalut. Foto: Reuters Dodaj v

Afera je Facebookovo vrednost zbila za 50 milijard dolarjev

Nafta najvišje v tem mesecu

21. marec 2018 ob 07:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Facebookove delnice ta teden neusmiljeno padajo, od rekordne vrednosti, dosežene 1. februarja, pa so oddaljene že dobrih 15 odstotkov.

Facebook naj bi s posebno aplikacijo posredno omogočil britanskemu podjetju Cambridge Analytica, da je prišlo do podatkov 50 milijonov večinoma ameriških uporabnikov tega družbenega omrežja, s katerimi je podjetje vplivalo na njihove politične preference in s tem na ameriške predsedniške volitve 2016. Facebookove delnice so se že v ponedeljek pocenile za skoraj sedem odstotkov, kar je največji enodnevni padec po marcu 2014, v torek pa je tečaj (163 dolarjev) izgubil nadaljnjih pet odstotkov.

Fed naj bi spet zvišal obresti

Tržna kapitalizacija podjetja se je znižala za okrog 50 milijard dolarjev, posledično se je občutno, za sedem milijard dolarjev, stopilo tudi premoženje ustanovitelja FB-ja Marca Zuckerberga. Tehnološki indeks Nasdaq, v katerem ima Facebook veliko utež, je v ponedeljek padel za skoraj dva odstotka, indeks S&P 500 pa je prvič po začetku marca zdrsnil pod 50-dnevno drseče povprečje. Včeraj sta se sicer oba omenjena indeksa zvišala, pozornost pa se že usmerja k dvodnevnemu zasedanju ameriške centralne banke. Fed, prvič pod vodstvom Jeroma Powella, naj bi danes popoldne sporočil, da je ključna obrestna mera višja za četrt odstotne točke, pomembneje pa bo razbrati morebitne namige, ali letos sledita še dva ali pa celo trije dvigi.

Na borzo Nasdaq prihaja Dropbox

V petek bodo na newyorški borzi Nasdaq začele kotirati delnice Dropboxa, ki ponuja hrambo podatkov v spletnem oblaku. V javni ponudbi delnic (IPO) je Dropbox vlagateljem ponudil 36 milijonov delnic, zanimanje naj bi bilo precejšnje, kakšna bo cena delnice v IPO-ju, pa bo znano v četrtek. Tržna vrednost podjetja bi po optimističnem scenariju (če bo cena delnice 18 dolarjev) lahko dosegla sedem milijard dolarjev. Vse kaže, da bo šlo za največji tehnološki IPO, potem ko je na borzni parket lani prišlo podjetje Snap.

Vrednosti največjih kriptovalut in tedenska sprememba, 20. marec ob 18.00:



BITCOIN -3,30 % 8.840 USD ETHEREUM -20,1 % 551 RIPPLE -9,21 % 0,71 BITCOIN CASH +0,95 % 1.062 LITECOIN -3,46 % 169 CARDANO -8,48 % 0,20

.

Na obvezniških trgih omenimo, da je donosnost 10-letne španske obveznice pri 1,296 odstotka doseglo najnižjo raven v zadnjih 14 mesecih. Podobna gibanja je opaziti tudi pri primerljivi italijanski obveznici, katere donosnost do dospetja znaša 1,89 odstotka. Pri slovenski 10-letni obveznici je zahtevana donosnost 1,182 odstotka. Cene nafte so zaradi napetosti na Bližnjem vzhodu in zaradi možnosti, da bo venezuelska proizvodnja dodatno padla, dosegle najvišjo raven v tem mesecu (za 159-litrski sod brenta je bilo treba plačati 87,87 dolarja), na drugi strani pa je cena bakra včeraj pri 6.730 dolarjih za tono zdrsnila na letošnje dno.

Bitcoin nad 9000 dolarji

Bitcoin je, potem ko je pred dnevi zaradi novice, da bosta po Facebooku tudi Google in Twitter prepovedala oglaševanje kriptovalut, zdrsnil pod 7.400 dolarjev, nekoliko zadihal. Včeraj se je povzpel nad 9.000 dolarjev, kar pomeni več kotj petodstotno enodnevno rast. Priljubljena kriptomenjalnica Bittrex je sporočila, da bo do konca meseca ukinila trgovanje s kar 82 malo likvidnimi alt kovanci. Stranke morajo do takrat kovance prodati ali jih prenakazati na drug naslov. Predsednik ZDA Donald Trump pa je medtem podpisal odlok, s katerim ameriškim državljanom prepoveduje uporabo venezuelske državne kriptovalute petro.

Tomaž Okorn