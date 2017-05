Agonija Cimosa končana - s podpisom odstranjena še zadnja ovira za prodajo

S podpisom sporazuma narejen še zadnji korak v postopku prodaje

24. maj 2017 ob 10:37,

zadnji poseg: 24. maj 2017 ob 10:56

Mokrice - MMC RTV SLO/STA

Sporazum o poravnavi Cimosovega dolga na Hrvaškem je vendarle podpisan, s čimer je po mnenju hrvaškega ministra Gorana Marića po 25 letih končana agonija družbe, ki je tako dokončno prešla v roke kupcu.

Glavni izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank Imre Balogh in hrvaški minister za državno premoženje Goran Marić sta namreč na gradu Mokrice podpisala sporazum o poravnavi glede Cimosovega dolga na Hrvaškem. DUTB bo hrvaški slabi banki DAB plačal sedem milijonov evrov, Hrvaška pa bo odstopila od morebitnih tožb.

S sporazumom se ureja vprašanje terjatve iz 90. let, ko je Cimos pri nekdanji Riječki banki najel 20 milijonov evrov posojila, tega pa je nato prevzel DAB in zoper koprsko družbo vložil tožbo. To je močno zapletlo prodajo Cimosa italijanskemu skladu Palladio Finanziaria, s katerim je konzorcij prodajalcev oktobra lani že podpisal pogodbo o prodaji.

Vprašanje Cimosovega dolga skoraj ustavilo prodajo

Pogodba o prodaji je imela več odložnih pogojev, prav razrešitev vprašanja Cimosovega dolga na Hrvaškem pa je bil eden od najpomembnejših. Slovenija in Hrvaška sta januarja dosegli dogovor o poravnavi te terjatve, a nato naj bi hrvaška stran v dogovor vnesla dodatne zahteve glede ohranjanja delovnih mest v Cimosovih tovarnah v hrvaški Istri.

Ker se je odpravljanje tega bremena iz preteklosti vleklo, je Palladio Finanziaria februarja uresničil grožnjo in odstopil od nakupa Cimosa, a si nato premislil in po precej manj javnih pogajanjih prejšnji četrtek le postal novi lastnik Cimosa. Družba TCH Cogeme v lasti sklada Palladio Finanziaria je plačala 100.000 evrov kupnine, delnice Cimosa pa so bile prenakazane na novega lastnika. Ta bo družbo najprej dokapitaliziral z 18,3 milijona evri, do konca maja naj bi poplačal tudi pretežni del njenih obveznosti do bank.

Marić je po podpisu dejal, da je zadovoljen z dogovorom, saj bo lahko Cimos delo nadaljeval, na Hrvaškem pa, kot je zagotovil, ne bo prišlo do odpuščanj. Zagotovil je še, da bo Hrvaška odstopila od morebitnih tožb. Poudaril je, da je to poseben dan v odnosih med Slovenijo in Hrvaško, po dolgem času oziroma 25 letih pa so rešili agonijo Cimosa.

Hrvaški minister se je po podpisu slovenskemu kolegu Zdravku Počivalšku posebej zahvalil za njegovo sodelovanje in osebno prizadevanje, da se reši omenjeni zaplet. Podpis omenjenega sporazuma in dokončno rešitev vprašanja Cimosa so namreč pripravljali več mesecev in s tem preprečili agonijo v podjetju in sodne spore.

Balogh: Cimos bo lahko neobremenjeno delal naprej

Zadovoljen je bil tudi Balogh, ki je presodil, da bo Cimos z novim lastnikom lahko neobremenjeno nadaljeval delo. Kupec se je medtem že srečal s predstavniki sindikatov v Sloveniji in sosednji državi, pogovarjali pa so se o načrtih za prestrukturiranje, o delovni učinkovitosti in nastopu na mednarodnih trgih oz. o ključnih vprašanjih, pomembnih za dolgoročni razvoj tega podjetja, je še povedal Balogh.

V Cimosu je sicer pri organizaciji proizvodnje potrebna določena prilagoditev, kar pomeni določeno racionalizacijo, o kateri so se novi lastnik in sindikati že dogovorili. Denar za poravnavo omenjenega dolga bo zagotovil DUTB. "Najpomembneje je, da je Cimos dobil novega zasebnega lastnika, ki bo lahko podprl proizvodnjo, zagotovil financiranje in preglednejši pravni položaj ter da bo praktično rešil vse iz preteklosti izvirajoče težave. Cimos se lahko zdaj usmeri v prihodnost. To, da smo našli skupno rešitev, pa je za Cimos zelo dober obet," je še menil Balogh.

