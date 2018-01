Agrokor bo dobil petčlanski redni svet upnikov

V rednem svetu enako število kot v začasnem svetu upnikov

26. januar 2018 ob 18:35

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Zagrebško sodišče, ki obravnava gospodarske zadeve, je sledilo predlogu izrednega pooblaščenca hrvaške vlade za koncern Agrokor Anteju Ramljaku in odločilo, da bo v svetu upnikov Agrokorja pet članov.

Hrvaški zakon o izredni upravi v sistemsko pomembnih podjetjih, znan tudi kot lex agrokor, določa, da ima lahko svet upnikov največ devet članov, njihovo število in razpored po skupinah pa določi sodišče na predlog izrednega pooblaščenca.

Z odločitvijo sodišča so tako izpolnjeni vsi pogoji za postopek izbire članov sveta upnikov. Svet upnikov Agrokorja bo imel pet članov, kolikor jih je tudi v začasnem svetu upnikov, ki se je pokazal kot najboljši način sorazmerne zastopanosti vseh upnikov in njihovih skupin. Potrdil se je tudi kot optimalen, ko gre za učinkovitost dela, so objavili na spletni strani Agrokorja.

Zagrebško sodišče je januarja potrdilo seznam priznanih in prerekanih terjatev do koncerna Agrokor, kar je tudi bil pogoj za sprožitev postopka izbire članov sveta upnikov. Sodišče je Ramljaku naložilo, da pozove upnike k izbiri in imenovanju članov sveta iz vsake skupine upnikov.

Razpored upnikov in določanje skupin bo temeljilo na evidenci prijavljenih terjatev in različnem pravnem položaju vsake skupine. Pravico do izbire članov bodo imeli tudi upniki, ki so jim prerekali terjatve, so pojasnili v Agrokorju.

Kot spremembo v primerjavi z začasnim svetom upnikov so izpostavili, da bo v svetu upnikov večina terjatev dobaviteljev znotraj ene skupine, medtem ko so nezavarovani upniki, ki so večinoma finančni upniki, razdeljeni v dve skupini glede na različne ekonomske interese terjatev.

Upniki v skupinah od A do E

Pri določanju petih skupin upnikov, ki so jih označili s črkami od A do E, so upoštevali različne kriterije, npr. ali je upnik del postopka, ki ga izvaja izredna uprava. Kriterij so tudi obstoj zavarovalne pravice ali jamstva večjega števila podjetij iz sestave koncerna pod izredno upravo, posebnosti posameznih terjatev, udeležba pri lanskem roll up posojilu in pri plačevanju terjatev, ki so nastale pred začetkom delovanja izredne uprave 10. aprila lani, so še pojasnili.

J. R.