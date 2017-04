Agrokor zahteva aktivacijo zakona o izredni upravi

Sabor v četrtek sprejel t. i. lex Agrokor

7. april 2017 ob 09:15,

zadnji poseg: 7. april 2017 ob 16:03

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Na Hrvaškem je začel veljati zakon o izredni upravi oz. lex Agrokor in uprava podjetja je že zahtevala aktivacijo. Medtem je dobaviteljem prekipelo in bodo ustavili dobavo koncernu.



Koordinacija dobaviteljev Agrokorja (v njej so med drugim največji dobavitelji Franck, Podravka, Kraš, Dukat in Vindija) sporočila, da bodo s soboto koncernu prenehali dobavljati vse živilske izdelke razen mleka in kruha. Blokada bo trajala, dokler se banke ne sezidejo z njimi in dorečejo nadaljnje korake za poplačilo obveznosti, ki jih ima Agrokor do njih. Kaj to pomeni za Mercator, smo vprašali tudi podjetje. "Mercator ima s svojimi dobavitelji podpisane pogodbe, izpolnjuje svoje obveznosti in ne pričakuje težav z dobavami blaga," so sporočili.



Uprava zahteva aktivacijo

Uprava na čelu z Ivico Todorićem je na trgovinsko sodišče v Zagrebu vložilo zahtevo za uvedbo izredne uprave na podlagi vladnega zakona o izredni upravi v sistemsko pomembnih podjetjih, znan kot Lex Agrokor. Ob tem je Todorić v sporočilu za javnost pozval vse, ki lahko zagotovijo nemoteno delo koncerna, naj to tudi storijo.

Javnost želim obvestiti, da je uprava Agrokorja z menoj na čelu sprožila proces za uvedbo izredne uprave na podlagi vladnega zakona o izredni upravi v sistemsko pomembnih podjetjih, je v sporočilu, ki so ga objavili hrvaški mediji, zapisal Todorić. "Odločitev sem sprejel v prepričanju, da je to v najboljšem interesu zaposlenih, partnerjev, dobaviteljev in celotnega gospodarstva," je dodal.

Pri tem se je Todorič zahvalil zaposlenim in partnerjem, s katerim je zgradil najmočnejše podjetje v hrvaški zgodovini. "V vseh teh letih sem dal svoj maksimum, da bi zagotovili stabilnost družbe in ohranili več kot 60.000 delovnih mest ter zagotovili obstoj in perspektivo koncerna Agrokor," je zapisal.

Tiste, ki lahko pripomorejo, da Agrokor nemoteno nadaljuje z delom, pa je Todorić pozval, naj naredijo največ kar je v njihovi moči, da se tudi uresniči.

Zaščita pred stečajem

Če bo sodišče odgovorilo pritrdilno in bo vlada v Agrokor poslala svojega zastopnika, bi to pomenilo deblokado vseh njegovih računov in zamrznitev vseh do tedaj neplačanih obveznosti upnikom. Zakon, ki je že objavljen v uradnem listu, vsebuje tudi dopolnilo vladajočega HDZ-ja, da so banke upnice sistemsko pomembnega podjetja za poplačilo terjatev v primeru stečaja na vrsti takoj za delavci, ki lahko edini sprožijo izvršbo. Dobavitelji pa lahko svoj dolg pretvorijo v lastniški delež v podjetjih sistemsko pomembne skupine. Dopolnilo je v zakonu znova po tem, ko se je glavni direktor za prestrukturiranje Agrokorja Antonio Alvarez III. v sredo zvečer srečal s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem.

V sredo sprejeti zakon določa, da lahko državno pomoč zahteva podjetje z vsaj 5.000 zaposlenimi in najmanj 7,5 milijarde kun (okoli milijardo evrov) obveznosti, ki jih ne more izpolniti.

Ta merila trenutno izpolnjuje deset podjetij, ki skupaj zaposlujejo več kot 11 odstotkov vseh delavcev na Hrvaškem in imajo 34,6-odstotni delež v hrvaškem bruto domačem proizvodu. Največji med njimi je Agrokor, ki zaposluje približno 60.000 ljudi, od tega 10.500 v Sloveniji.

Na zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, ki spadajo pod okrilje Gospodarske zbornice Slovenije, sicer menijo, da po zelo grobi oceni slovenska živilska in predelovalna industrija v sistem Agrokorja v Sloveniji in drugih državah Balkana letno proda za več kot 500 milijonov evrov.

Če bi takšno podjetje zahtevalo pomoč države, bi vlada predlagala izrednega pooblaščenca, katerega naloga bi bila zagotoviti redno poslovanje družbe, omogočiti svežo likvidnost in začeti postopke prestrukturiranja. Pomembna določba zakona je, da med delovanjem izredne uprave ni dovoljeno sprožiti prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije podjetja.

Sa. J., A. Č., Al. Ma.