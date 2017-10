Revizija pokazala bistveno slabše rezultate Agrokorjevih podjetij

Vsa podjetja povečala izgube oz. zmanjšala prihodke

5. oktober 2017 ob 18:09

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Revizija poslovanja koncerna Agrokor je pokazala, da so nekatera podjetja iz sistema v l. 2015 poslovala bistveno slabše od prvotnih podatkov, lani pa so poslovanje še poslabšala.

Trgovski del koncerna - brez Mercatorja - je v 2015 po revidiranih podatkih ustvaril nekaj več kot 1,47 milijarde kun (200 milijonov evrov) izgube, lani pa blizu 2,25 milijarde kun (300 milijonov evrov).



Revizija poslovanja družb iz sistema Agrokor v 2015 je napravila velike popravke navzdol. Namesto 247 milijonov kun (33 milijonov evrov) dobička v trgovskem delu koncerna je ta torej predlani posloval z nekaj več kot 1,47 milijarde kun (skoraj 200 milijonov evrov) izgube.

Od tega je Konzum namesto 235 milijonov kun (31,3 milijona evra) dobička ustvaril blizu 1,41 milijarde kun (190 milijonov evrov) izgube. Popravek navzdol za trgovski del je torej dosegel skoraj 1,72 milijarde kun (230 milijonov evrov), je predsednik Agrokorjeve izredne uprave Ante Ramljak razkril na novinarski konferenci v Zagrebu.

V predstavljenih podatkih za 27 podjetij iz skupine sicer niso navedli podatkov za Mercator.

Večja izguba tudi za kmetijski del

Z večjo izgubo je po popravljenih podatkih v 2015 posloval tudi kmetijski del koncerna, ki združuje podjetja, kot so Belje, PIK Vinkovci in Vupik. Dosegel je 223 milijonov kun (29,7 milijona evrov), medtem ko so v Agrokorju prvotno uradno poročali o 88 milijonih kun (11,7 milijona evra) izgube.

Manjši prihodki za prehranski del

Prehranski del koncerna, kamor spadajo družbe, kot so Jamnica, Ledo, Zvijezda in PIK Vrbovec, je predlani medtem po popravljenih podatkih namesto 661 milijonov kun (88 milijonov evrov) dobička ustvaril pozitivni rezultat 635 milijonov kun (84,6 milijona evrov).

Lani se je poslovanje družb iz skupine še poslabšalo. Trgovski del je izgubo povečal na skoraj 2,25 milijarde kun (300 milijonov evrov), od tega Konzum na skoraj 1,86 milijarde kun (250 milijonov evrov). Prehranski del koncerna je posloval s 741 milijoni kun izgube (98,7 milijona evrov), kmetijski del pa s 329 milijoni kun (43,6 milijona evrov) negativnega poslovnega izida.

Najbolj negativen vpliv na lansko poslovanje so imele rezervacije na medsebojne terjatve znotraj koncerna, večinoma do Konzuma, večina popravkov navzdol pa je posledica odpisov.

Ogromni popravki na kapital

Skupni učinek popravkov na kapital za lansko in predlansko leto je dosegel 10,5 milijarde kun oz. skoraj 1,4 milijarde evrov, je še povedal Ramljak, ki je potrdil, da bodo v ponedeljek objavili poročilo revizorjev še za matično družbo Agrokor.

J. R.