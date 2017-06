Agrokorjevi mali dobavitelji bodo do konca junija poplačani

Ključ poplačila dela posojil še ni povsem dorečen

9. junij 2017 ob 17:12

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Predstavnica velikih dobaviteljev Agrokorja Marica Vidaković je napovedala, da bodo do konca junija malim dobaviteljem poplačane vse terjatve, ki so jih ti imeli do Agrokorja.

Vidakovićeva je novinarjem ponovila, da so v Agrokorju od novega posojila za plačilo starih terjatev namenili 150 milijonov evrov, petino zneska pa bodo obrtnikom in kmetom nakazali do konca meseca. Preostalih 120 milijonov evrov bodo izplačali na podlagi določenega ključa, je dejala. Dodala je, da pogajanja o tem ključu še potekajo, ker obstajajo različne vrste dolgov. Vidakovićeva je hkrati potrdila, da bodo morali odpisati del starih terjatev do Agrokorja.

Člani koordinacije velikih dobaviteljev so potrdili tudi pripravljenost na dobavo blaga Konzumu na podlagi blagovnega posojila dobaviteljem.



Začasni upniški odbor Agrokorja je sicer v četrtek soglašal s podpisom pogodbe o novih 480 milijonih evrov posojil. V znesek je že vštetih 80 milijonov evrov posojil, ki so jih Agrokorju aprila odobrile hrvaške banke. Poleg tega je svet upnikov odobril tudi blagovno posojilo dobaviteljem v vrednosti 50 milijonov evrov. Gre za model posojil roll up, po katerem se za vsak evro novega posojila upnikom omogoči prednostno poplačilo enakega zneska starega posojila.

Za novo posojilo jamčijo podjetja iz sestave koncerna, ki se nahajajo na zagrebški borzi - Ledo, Jamnica, PIK Vinkovci, Vupik, Belje in Zvijezda. Kot so sporočili iz podjetja, so Agrokor in njegova podjetja v četrtek pogodbo o novem posojilu sklenili s člani ad hoc skupine lastnikov prednostnih obveznic in Zagrebačko banko.

A. Č.