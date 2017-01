Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 11 glasov Ocenite to novico! Mižigoj je v Medexu zaposlen od leta 1961. Foto: BoBo Aleša Mižigoj je novo poslovno priložnost poiskala v proizvodnji inovativnih prehranskih dopolnil, ki zdaj predstavljajo 60 odstotkov proizvodnje Medexa. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Aleš Mižigoj, najstarejši menedžer v Sloveniji - vzornice so mu marljive čebele

Pogovor z dobitnikom priznanja za življenjsko delo revije Manager

26. januar 2017 ob 11:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta, ki ga že 16 let podeljuje Združenje Manager, je letos romalo v roke dolgoletnemu direktorju Medexa Alešu Mižigoju.

88-letni Mižigoj je najstarejši še aktiven menedžer v Sloveniji, Medex je vodil kar 40 let, zadnjih 15 let pa je v tem družinskem podjetju zaposlen kot svetovalec svoje hčerke Aleše Mižigoj, ki je direktorski položaj prevzela od svojega očeta.

Mižigoj je svojo poklicno pot orisal za nocojšnjo oddajo Točka preloma, ki bo na sporedu na 1. programu TV Slovenija ob 21.30 (v okviru Studia 3).

Nagrajenec, rojen v Medani leta 1928, se je pohvalil, da je svoje prve izkušnje v trženju pridobil že kot otrok, ko je prodajal sadje z družinske kmetije. Po izobrazbi diplomirani ekonomist je bil sprva med drugim zaposlen v Litostroju in Zadružni zvezi Slovenije.

Uspešno zgodbo o Medexu, kjer Mižigoj dela že 55 let, je začel pisati leta 1961. Prezadolženo podjetje, ki se je ukvarjalo izključno z izvozom medu, je kot tretji direktor rešil pred stečajem, na kar je najbolj ponosen. Pod njegovim vodstvom je Medex postal največji prodajalec medu in pozneje proizvajalec čebeljih pridelkov v nekdanji Jugoslaviji. Mižigoj se je pri vodenju srečal s številnimi izzivi upravljanja in lastništva podjetja. "S trmo in prekaljenimi pogajalskimi sposobnostmi je zavračal težnje po vključevanju Medexa v TOZD-e in ga utrjeval v uspešno samostojno blagovno znamko," so zapisali v Združenju Manager.

Hči poiskala nove poslovne priložnosti

Mižigoj je leta 2001 vodenje podjetja, ki je od lani v 100-odstotni družinski lasti, prepustil svoji hčerki Aleši Mižigoj. Ta je novo poslovno priložnost poiskala v proizvodnji inovativnih prehranskih dopolnil, ki zdaj predstavljajo 60 odstotkov proizvodnje Medexa, med pa le še četrtino. V sodelovanju z dva tisoč slovenskimi čebelarji ustvarjajo izdelke za več kot 20 tujih trgov, ti jim na letni ravni prinesejo dobrih 14 milijonov evrov prihodkov in 1,6 milijona evrov dobička. Medex ima sicer okoli 90 zaposlenih, povprečna bruto plača je nad slovenskim povprečjem in znaša 1.900 evrov. V podjetju so sicer še posebej ponosni na nov laboratorij, v katerem analizirajo aktivne komponente v surovinah in končnih izdelkih, zanj pa so namenili dober milijon evrov.

Vedno si je prizadeval za dobre odnose z zaposlenimi

Menedžer je za Točko preloma dejal, da si je ves čas prizadeval za dobre odnose z zaposlenimi, njegovi ključni vodili pri delu pa sta bili poštenost in odgovornost. Mižigoj je dejal, da je ponosen na nagrado za življenjsko delo, čeprav so nekateri menedžerji leta danes na sodišču zaradi spornih prevzemov podjetij.

Najbolj ga motita nepoštenost in neodgovornost posameznih direktorjev, ki so najemali ogromna posojila, ki jih plačujemo vsi davkoplačevalci. Če ne bi imeli "tajkunov", bi bila Slovenija danes lahko druga Švica, je prepričan Mižigoj. Po njegovem mnenju je temelj razvoja Slovenije v družinskih podjetjih. Ta so najbolj odgovorna in zdrava, saj se vsi zaposleni z vodstvom vred dobro zavedajo, da ne smejo zapraviti več kot ustvarijo in se prezadolžiti.

O upokojitvi sploh ne razmišlja

Mižigoj, ki ima kar 64 let delovne dobe, o upokojitvi sploh ne razmišlja, pokonci pa ga drži neizmerna volja do dela, v katerem uživa. Dejaven je tudi v številnih društvih, poleg tega je strasten čebelar in prav marljive čebele so za legendo slovenskega menedžmenta največje vzornice.

Andreja Lešnik, Točka preloma