Ali bo SDH po sedmih mesecih in pol končno dobil operativno upravo?

Vodenje SDH-ja je okrnjeno od lanskega julija

15. februar 2017 ob 07:29,

zadnji poseg: 15. februar 2017 ob 07:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Tričlanski nadzorni svet, ki ga vodi Damjan Belič, naj bi danes odločil, katera dva izmed prijavljenih kandidatov na lanski razpis bosta poleg članice Nade Drobne Popovič še sedela v upravi s polnimi pooblastili.

Če se bo trem nadzornikom Slovenskega državnega holdinga (SDH), ob Damjanu Beliču še Barbari Smolnikar in Dušku Kosu uspelo zediniti, kdo bo prevzel vodenje holdinga s polnimi pooblastili, bo SDH po sedmih mesecih in pol dobil polno operativno upravo. Vodenje SDH-ja je namreč okrnjeno od lanskega julija, ko je po protestih v Luki Koper iz vrha nepreklicno odstopil Marko Jazbec.

Strokovnjak za korporativno upravljanje Andrej Rus opozarja, da smo v primeru SDH-ja priča kadrovski agoniji, ki je rezultat odsotnosti države na področju upravljanja državnega premoženja. Sistem upravljanja že dlje časa ne deluje, na kar po Rusovem mnenju kaže tudi to, da bo najprej imenovana uprava, nato pa manjkajoči nadzorniki.

"Vrstni red je tukaj katastrofalno zgrešen, in kot kaže, so pravni strokovnjaki rade volje gledali zelo daleč stran, ker kot kaže, so interesi tako močni, da si želijo, da rajanje teče naprej, ker imajo vsi vsaj malo koristi od tega, da stvari niso urejene," je pojasnil Rus.

Zanimivo pa je, dodaja Rus, da predsednika vlade Mira Cerarja nedelovanje sistema upravljanja ne skrbi, čeprav je vlada osebno odgovorna za stanje in upravljanje tega premoženja.

"Če ima Cerar kaj soli v glavi, bo ustavil to sejo sveta in ga popolnil ali zamenjal nadzorni svet, zaradi mene z ljudmi, ki so blizu stranke. Še bolje pa je, da poišče nasvet pri kakšni resni svetovalni hiši in potem imenuje upravo in začne spreminjati zakon in ustroj sistema upravljanja," poudarja Rus.

Odsotnost vlade pa v sistemu upravljanja pomeni odsotnost tudi vsakega resnega poslovnega izziva, kar pa prodaja Nove Ljubljanske banke zagotovo je.

Simeona Rogelj, Radio Slovenija