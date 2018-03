Ali je Intereuropa spet na prodaj?

V koprskem podjetju ne vedo, kaj namerava storiti lastnik Intereurope, konzorcij bank

17. marec 2018 ob 13:58

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

Po objavi informacije o lanskem poslovanju Intereurope in namigih, da se večji lastniki pripravljajo na nov poskus prodaje, se zanimanje za logistični koncern spet krepi. Čas je pravi, razmere na trgu so ugodne, družba znižuje svojo zadolženost, njeni prihodki se krepijo.

Poslovanje Intereurope je že nekaj časa razmeroma stabilno. K temu je pripomoglo finančno prestrukturiranje, v okviru katerega so banke upnice del svojih terjatev spremenile v lastniške deleže in postale večinske lastnice. Povedale so, da jih dolgoročno lastništvo ne zanima.

Njihov konzorcij je Intereuropo že poskusil prodati. Za nakup se je pred slabimi tremi leti potegoval češko-malteški finančni sklad, a neuspešno. Govorilo se je tudi o zanimanju Pošte Slovenije, več od tega pa ne.

Prodaja naj bi bila aktualna

Zdaj naj bi bila prodaja spet aktualna. Uradnih informacij ni, na Intereuropi o tem niso obveščeni. Predsednik uprave Ernest Gortan meni, da je trenutek za prodajo ugoden. "Rezultati Intereurope rastejo, in to je lahko dober znak, da se potencialnim kupcem Intereuropa predstavi kot podjetje z visokim potencialom za rast in se to v tem trenutku primerno unovči. Seveda pa je odločitev, kdaj kdo proda, v domeni lastnikov. Kako vsak lastnik razmišlja, je njegova stvar," pravi Gortan.

V Intereuropi si želijo strateškega kupca: "Pomembno je, da potencialni lastnik vidi potencial razvoja in je pripravljen tudi vložiti energijo v razvoj podjetja."

Skupina Intereuropa je imela lani za dobro desetino več prihodkov od prodaje kot leto prej, za devet odstotkov je znižala tudi neto finančni dolg. Na koncu leta je kljub temu imela za 1,6 milijona evrov čiste izgube, kar je posledica predvsem prevrednotenja nepremičnin.

Jasna Preskar, Radio Koper