Ali je prodaja NLB-ja po metodi IPO uspela, bo znano v petek

Institucionalni vlagatelji lahko interes za nakup delnic NLB-ja izkažejo le še v četrtek

8. november 2018 ob 07:51,

zadnji poseg: 8. november 2018 ob 10:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Institucionalni vlagatelji lahko le še v četrtek do 15. ure izkažejo interes za nakup delnic NLB-ja. V petek bo nato predvidoma znana končna cena za delnico, ki bo nekje med 51,50 in 66 evrov.

Država, ki prodaja najmanj 50 odstotkov plus eno delnico in največ 75 odstotkov minus eno delnico po metodi IPO, bo institucionalnim vlagateljem po načrtih ponudila 90 odstotkov deleža, ki ga prodaja. Tega bo sicer določila v odvisnosti od količine vpisov v tranši, namenjeni tem vlagateljem in malim vlagateljem.

Na interes in na končno cena za delnico vplivajo razmere na trenutno zelo negotovem trgu. Neuradno je slišati, da interes med slovenskimi institucionalnimi vlagatelji obstaja, so pa ti regulatorno omejeni, namreč, koliko delnic ene same družbe lahko kupijo. Interes bi lahko izkazali tudi institucionalni vlagatelji iz drugih, okoliških držav, kot npr. hrvaški pokojninski skladi.

Za slovenske pokojninske sklade, ki jih upravljajo družbe v lasti Zavarovalnice Triglav, Modre zavarovalnice, Kapitalske družbe in zavarovalniške skupine Sava, po navedbah Siola velja prepoved nakupa. Agencija za trg vrednostnih papirjev je namreč v mnenju enemu od upravljavcev pokojninskih skladov zapisala, da delnic NLB-ja ne smejo kupovati družbe, ki so v najmanj petinski lasti države.

Blomberg: delnica NLB-ja 51,5 evra?

Institucionalni vlagatelji so knjigo ponudb v prvi javni ponudbi delnic (IPO) NLB napolnili do celotnega paketa 75 odstotkov minus ena delnica, ki ga prodaja država, je razvidno iz objave v informacijskem sistemu poslovnega medija Bloomberg. Cena za delnico naj bi medtem dosegla 51,5 evra in bila torej določena na spodnji meji cenovnega razpona.

SDH in NLB sta sicer v prospektu za IPO, objavljenem 26. oktobra, cenovni razpon za delnico določila med 51,50 in 66 evrov. Če veljajo neuradne informacije Bloomberga, bo tako cena v IPO, katere glavna koordinatorja sta bila Deutsche Bank in JP Morgan, na povsem spodnji meji cenovnega razpona, ki predstavlja od 68 do 88 odstotkov knjigovodske vrednosti NLB. Slednja je sredi leta dosegla 75,40 evra.

Mali vlagatelji, fizične ali pravne osebe, ki niso dobro poučeni investitorji, so lahko vpisali najmanj 10 delnic in jih plačali po ceni 66 evrov. Ko bo znano, kolikšna bo končna cena za delnico in koliko delnic bo posameznik lahko kupil, jim bo NLB morebitno razliko vrnila.

G. C.