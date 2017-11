Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tožba Ivan Vodeb proti Sloveniji je bila vložena že pred desetletjem. Zdaj jo pred ESČP-jem vodi italijanski odvetnik Andrea Sacucci, ki je v Strasbourgu uspešno zastopal tudi izbrisane. Foto: EPA V civilni iniciativi nasilno izbrisanih podjetij opozarjajo, da bi lahko odškodnine presegle milijardo evrov. Foto: Reuters Po podatkih civilne iniciative nasilno izbrisanih podjetij je neko sodišče v enem dnevu izbrisalo 500 podjetij. Foto: BoBo Sorodne novice DZ: Nov stečajni zakon sprejet, prihaja predinsolvenčni postopek Novosti zakona o finančnem poslovanju? Dodaj v

Ali lahko Slovenijo po izbrisanih doleti plačilo odškodnin zaradi izbrisanih podjetij?

Sodba sodišča za človekove pravice naj bi bila kmalu znana

28. november 2017 ob 14:28,

zadnji poseg: 28. november 2017 ob 14:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenija se zaradi kršitve človekovih pravic morda kmalu obeta še hujša denarna kazen kot v primeru izbrisanih. Okoli 18.000 oškodovancev zaradi izbrisa podjetij ob prelomu tisočletja, bi Slovenijo, kot trdi civilna iniciativa, lahko tožilo za več kot milijardo evrov.

Sloveniji se zaradi kršitve človekove pravicah obeta še ena odmevna zgodba, podobna tisti z izbrisanimi. Predsednika Državnega zbora Milan Brgleza so danes obiskali predstavniki Civilne iniciative nasilno izbrisanih podjetij (Cinip).

Gre za predstavnike nekaj več kot 18.000 Slovencev, ki so jim oz. jim še zaradi spornega zakona o finančnem poslovanju podjetij, sprejetega leta 1999, rubijo zasebno premoženje in marsikateri so zaradi tega prišli na rob preživetja. Čeprav so bili le manjšinski družbeniki ali delničarji sodno izbrisanih podjetij, ki so imeli zaradi dolgov blokirane transakcijske račune.

Za povrnitev svojega premoženja že vrsto let pričakujejo sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)v zadevi o Ivan Vodeb proti Sloveniji, ki naj bi kot pilotska razsodba služila za vlaganje tožb za odškodnine.

Predstavnik iniciative Bojan Šušterič je za MMC povedal, da naj bi bila razsodba znana do marca prihodnje leto. Če bo ESČP presodil v korist tožnikov, bodo le ti lahko vložili odškodninske tožbe proti državi. Kot pravi Šušteršič bo skupni odškodninski znesek znašal najmanj milijardo evrov brez pripadajočih obresti.

Vzrok je zakon, ki naj bi rešil plačilno nedisciplino

V času četrte slovenske vlade, ki jo je vodil Janez Drnovšek, je bil leta 1999, zaradi prevelike finančne nediscipline in insolventnosti podjetij, sprejet zakon o finančnem poslovanju podjetij, ki je omogočil izbris okoli 40.000 podjetij, delniških družb, tudi klubov, ki so imela zaradi dolgov blokirane račune. Kot opozarjajo v Cinip-u , je bila velika večina izbrisanih podjetij v dolgovih, ker niso mogla izterjati svojih terjatev, večkrat tudi zaradi počasnega neučinkovitega pravosodja. Med njihovimi dolžniki so bili tedaj tudi paradni konji slovenskega gospodarstva, kot denimo velika slovenska gradbena podjetja ali veliki trgovci.

Kaj je spremenil nov zakon?

V primeru prenehanja gospodarske družbe po skrajšanem postopku, kot navaja zakon, družbeniki podajo izjavo, da so poplačane vse obveznosti družbe in da prevzemajo morebitne preostale obveznosti. Upniki pa lahko v enem letu od objave izbrisa svoje terjatve uveljavljajo neposredno do družbenikov, ki na podlagi dane izjave odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoženjem.

Sporni zakon pa je predvidel izbris družb, ki ne poslujejo oz. nimajo premoženja. V primeru izbrisa je predvidel osebno in neomejeno odgovornost družbenikov za obveznosti izbrisane družbe, in sicer na predlog upnika, ki je imel možnost, da v enem letu od objave izbrisa predlagati izterjavo dolgovanega neposredno od družbenikov.

Sodišča so po hitrem postopku začela izbrisom "nedelujočih" podjetij, med katere so uvrščala podjetja z blokiranimi računi. Izbrisala so jih iz sodnega registra, njihove dolgove pa brez pravdnih postopkov prenesla na njihove ustanovitelje. Pri tem pa se ni upoštevalo dejstvo, da so družbe bile kapitalske (d.o.o. ali d.d.) in da so te družbe imele premoženje, tudi v obliki terjatev, ki ga niso mogle unovčiti.

Dolžniki postali tudi nekdanji delničarji

Med ti.i. aktivnimi družbeniki , ki so jih sodišča razglasila za dolžnike, so se znašli tudi lastniki manj kot odstotnega deleža v podjetjih in celo delničarji, ki so svoje delnice prodali tudi nekaj let pred izbrisom podjetja.

Glavni razlog, da je pri zakonu prišlo do kršitve človekovih pravic, pa je navajajo dejstvo, da je celo retroaktivno posegel v pridobljene pravice družbenikov in delničarjev kapitalskih družb.

Kmalu zatem so se v javnosti pojavile zgodbe, kako so upniki za več 10 tisoč evrov tožili solastnike podjetij ali nekdanje delničarje družb.

Hipoteke in rubeži

Šušteršič pravi, da ga je dolg doletel potem, ko je bil manjši delničar podjetja, ki je imelo blokiran transakcijski račun, toda nepremičnine, terjatve in zaloge so bile nekajkrat večje od dolgov. Kljub temu, da je že pred tem prodal delnice, je po spornem zakonu postal eden od dolžnikov. Zaradi tožb upnikov ga je doletel rubež v obliki hipotek na nepremičnine ter z rubež na plačo in kasneje na pokojnino. Zaradi česar ga je Slovenijo na ESPČ-ju toži za šest milijonov.

Poskusov, kako spremeniti sporno zakonodajo in popraviti krivice je bilo v zadnjem desetletju kar nekaj, vendar jih je zavračalo tudi ustavno sodišče. Med takšnimi je bil zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih družb iz leta 2011, ki ga je slovensko ustavno sodišče razveljavilo skoraj v celoti. Prenos dolga iz izbrisane pravne osebe na ustanovitelje sicer sedaj več ni možen. Toda vsi dolgovi in zamudne obresti nekdanjih dolžnikov ostajajo, razen če je bila družba izbrisana po sprejetju zakona iz leta 2011.

"Slovenija ni pravna država, če tudi ustavno sodišče krši ustavo in človekove pravice," pravi Šušteršič in dodaja, da je prav zaradi spornega zakona Slovenija imela in še ima težave s tujimi naložbami. Kot pravi, je po sprejetju spornega zakona 14.000 tujih naložbenikov pobegnilo iz Slovenije in tu ne želi nihče več investirati.

Strassbourško sodišče je že razsodilo v korist Slovenije

Šušteršič še dodaja, da tudi sodišče za človekove pravice na nek način krši človekove pravice, saj ne razsoja v nekem doglednem roku. Tožba Ivan Vodeb proti Sloveniji je bila namreč vložena že pred desetletjem. Zdaj jo pred ESČP-jem vodi italijanski odvetnik Andrea Sacucci, ki je v Strasbourgu uspešno zastopal tudi izbrisane.

ESČP je v primeru nasilno izbrisanih podjetij že izdal sodbo in sicer v primeru Lekič d.o.o., ki pa je ni vodila civilna iniciativa. ESČP je njegovo pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in pri tem navedlo, da do kršitve ni prišlo, saj je država upravičeno posegla v tranzicijsko zakonodajo glede poslovanja podjetij. Sprejeta zakonodaja pa je bila v močnem javnem interesu in ne z namenom škodovanja podjetjem.

Šušteršič ob tem pravi, da je ESČP na prvi stopnji v zadevi Lekič ugotavljal, da ni bilo kršenja človekovih pravic, ker je bil izbris pač podjetij v skladu z zakonom. Poleg tega je bila v tem primeru tudi prostovoljno izplačan manjši znesek dolga in s tem na nek način simbolično priznano dolžniško razmerje.

Nočemo, da bi primer Lekič postal sodna praksa, pravi Šušteršič, zato zdaj zbirajo tudi pravna mnenja tujih pravnih strokovnjakov. Če bodo uspešni na ESČP-ju pa bi lahko, kot menijo v civilni iniciativi, prišlo do številnih tožb proti državi, tudi za več kot milijardni znesek. In kako naj bi ga država odplačala? Šušteršič meni, da bi lahko v tem primeru lahko z državo dosegli dogovor, da bi odškodnino dobili plačano v državnih obveznicah.

Gregor Cerar