Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Načrt novega vhoda v pristanišče za tovorna vozila. Foto: Radio Koper Dodaj v

Ankaran je državi prodal zemljišča za vhod v pristanišče

Nov vhod že čez leto dni

7. november 2017 ob 15:12

Ankaran - MMC RTV SLO

Župan Ankarana Gregor Strmčnik in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič sta podpisala pogodbo, s katero je občina državi za 600.000 evrov prodala 7.000 kvadratnih metrov veliko parcelo na Serminu. Tam je že več let načrtovan nov vhod, a se gradnja zaradi več nerešenih lastniških razmerij ni mogla začeti.

Če ne bo večjih zapletov, bi lahko tovornjaki v koprsko pristanišče čez leto dni vstopali skozi nov vhod in tako prometno razbremenili središče Kopra.

Strmčnik meni, da gre za mejnik, in dodaja, da je to začetek usklajevanja državnega prostorskega načrta za pristanišče z občinskim: "Država bo pristanišču s tem omogočila nov, prepotreben drugi vhod, občina Ankaran pa bo končno lahko na območju Sv. Katarine začela uresničevati in graditi športno-rekreacijski park."

Za gradnjo novega vhoda je pristojna Luka, ki ji mora država podeliti še stavbno pravico. Minister Gašperšič je dejal: "Mislim, da bomo v najkrajšem možnem času, po vpisu v zemljiško knjigo, z Luko sklenili to pogodbo in verjetno še letos sprožili vse nadaljnje naložbene dejavnosti za samo gradnjo vhoda."

Luka Koper bo poiskala izvajalca, če zapletov ne bo, bo gradnja trajala pol leta. Preusmeritve prometa z vhoda, ki je zdaj skoraj v mestnem jedru, se veselijo tako vozniki tovornjakov kot tudi krajani in obiskovalci Kopra, ki prevečkrat obstanejo ujeti prav v zamaških na ankaranski vpadnici.

Tjaša Škamperle, Radio Koper