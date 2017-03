Anketa: Tretjina delodajalcev načrtuje rast zaposlovanja

Raziskava družbe Manpower

14. marec 2017 ob 08:13

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Delodajalci v Sloveniji so glede zaposlovanja v drugem letošnjem četrtletju najbolj optimistični v regiji Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike ter tretji najbolj optimistični na svetu, kaže raziskava družbe Manpower.

Med 621 delodajalci, ki so sodelovali v raziskavi podjetja Manpower, jih rast zaposlovanja načrtuje 28 odstotkov, upad zaposlovanja en odstotek, 68 odstotkov pa jih sprememb v zaposlitveni strukturi v drugem letošnjem četrtletju ne predvideva.

Neto napoved zaposlovanja po sezonski prilagoditvi znaša +22 odstotkov in je najmočnejša od pričetka izvajanja raziskave v Sloveniji v začetku leta 2011. Obeti sledijo napovedim za prvo četrtletje letos, ki so bili najboljši doslej. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je napoved zaposlovanja boljša za štiri, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa za 14 odstotnih točk.

Optimistično v proizvodnji, gradbeništvu

Delodajalci v vseh gospodarskih panogah pričakujejo rast zaposlitvenih možnosti, pri čemer so v šestih panogah najbolj optimistični od leta 2011. Najboljše napovedi so za proizvodno panogo (neto napoved +33 odstotkov), gradbeno panogo (+30 odstotkov), panogo finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin (+24 odstotkov) ter gostinstvo in hotelirstvo (+23 odstotkov).

Previdno v kmetijstvu, gozdarstvu

Najbolj previdni so delodajalci v panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova, katerih neto napoved za prvo četrtletje znaša +6 odstotkov.

Po regijah

V vseh regijah z izjemo osrednje so zaposlitveni obeti najboljši od začetka izvajanja raziskave. Najmočnejši zaposlitveni utrip pričakujejo delodajalci v jugovzhodni regiji (+32 odstotkov). Delodajalci v jugozahodni regiji napovedujejo 21-odstotno povečanje zaposlovanja, medtem ko napoved zaposlovanja za osrednjo in za severovzhodno regijo znaša +18 odstotkov. Tako na četrtletni kot na letni ravni so napoved najbolj izboljšali v jugovzhodni regiji.

Ne glede na velikost

Glede na velikost podjetja so se napovedi izboljšale v vseh skupinah podjetij. Delodajalci v skupini velikih podjetij napovedujejo 45-odstotno rast zaposlovanja, delodajalci v skupini srednjih podjetij 24-odstotno rast, v skupini malih podjetij pa neto napoved zaposlovanja za drugo četrtletje znaša +17 odstotkov. Optimistične so tudi zaposlitvene namere delodajalcev v skupini mikro podjetij, tokrat je njihova napoved zaposlovanja +11 odstotkov. Tako na letni kot na četrtletni ravni so napoved najbolj izboljšali v skupini velikih podjetij.

Na globalni ravni so napovedi najboljše na Tajvanu in Japonskem ter v Sloveniji in Indiji, najslabše pa v Braziliji, Italiji, Belgiji in Švici.

